I consigli per vestirsi in un matrimonio invernale

E' successo a tutte almeno una volta nella vita: ricevere l'invito per un matrimonio in inverno. Dopo l'euforia iniziale scatta subito la fatidica domanda: "Che cosa indosso?". La risposta è: "Niente panico". Leggete questa guida dedicata ai migliori outfit per un matrimonio in inverno, con 5 consigli ad hoc. Vi assicuriamo che non resterete deluse!

1. Preferite un abito lungo

Per non avere freddo ed essere eleganti, una buona soluzione è rappresentata da un abito lungo: non significa che dobbiate vestirvi in modo eccessivo o pomposo, ma potete scegliere il classico abito ad impero oppure optare per un modello vintage. Se scegliete un modello che davvero vi convince, potrete anche riutilizzarlo sul lavoro: basta abbinarlo a un paio di stivaletti bassi o a delle sneakers tecniche. Se l'idea di un abito lungo, invece, non vi convince, optate per camicia, pantaloni e giacca.

2. No total black

Questa regola vale un po' sempre: è meglio evitare il total black, perchè troppo scuro. Se in inverno il nero è più accettato ai matrimoni, è comunque consigliabile spezzarlo con una tinta diversa o con fantasie a pois, grafismi o stampe.

3. No calze color carne

Segnatevelo ovunque: dimenticate la calza color carne. Scegliete una calza nera, possibilmente non troppo coprente, oppure scegliete qualcosa di particolare che fungerà da gioiello, ovvero sarà il vero protagonista del vostro outfit. Se scegliete una calza dai colori sgargianti, abbiate l'accortezza di vestirvi in modo discreto, con colori tenui.

4. Sì al velluto

Il velluto è il tessuto per eccellenza delle feste. Molto femminile, questo tessuto è anche caldo e confortevole, perfetto non solo sui vestiti ma anche su giacche, borse o un paio di stivaletti. Se scegliete un pantalone morbido ricordatevi di abbinarlo ad accessori preziosi, per non dare un effetto troppo "casalingo" al vostro outfit.

5. Sì al cappotto

Scegliete senza dubbio un bel cappotto per la vostra cerimonia: ne esisotono di ogni forma e di ogni colore. In inverno è preferibile optare per un cappotto lungo, che servirà sia per gli spostamenti, sia come vero e proprio accessorio elegante.