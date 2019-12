I benefici dello scrub alle labbra durante l'inverno

Soprattutto durante l'inverno e a causa delle basse temperature, le labbra tendono a screpolarsi e a disidratarsi. Per ovviare a questo problema, si può preparare uno scrub per ammorbidire le labbra utilizzando ingredienti naturali, semplici ed economici.

Perché usarlo

Oltre a utilizzare in modo costante un balsamo labbra durante l'inverno per proteggerle del vento e dal freddo, un aiuto in più può essere dato dallo scrub, che renderà le labbra morbide e vellutate. Questo, infatti, causando una leggera abrasione, favorisce l'eliminazione delle pellicine. Lo scrub, poi, può essere acquistato pronto all'uso, oppure si può preparare direttamente a casa con pochi e semplici ingredienti. Una volta pronto si utilizza sulle labbra umide massaggiando una piccola quantità con le dite. Poi si risciacqua e si applica un balsamo emolliente.

Ogni quanto

Lo scrub alle labbra può essere fatto ogni 7-10 giorni, ma non va utilizzato sulla pelle che presenta lesioni, piccole ferite o escoriazioni, ma anche in presenza di screpolature importante, herpes o di fissurazioni agli angoli della bocca.

La ricetta

Come detto prima, lo scrub si può fare anche in casa e, se conservato a temperatura ambiente, può durare da uno a tre mesi. Questi gli ingredienti che servono:

2 cucchiai di zucchero di canna

2 cucchiai di olio d'oliva

1/2 cucchiai di miele

Bisogna mescolare tutti gli ingredienti in un contenitore versando per prima lo zucchero. Inoltre, si possono aggiungere anche degli olii essenziali (facoltativo). Una volta amalgamati tutti gli ingredienti, lasciare riposare lo scrub per qualche ora prima di utilizzarlo. Lo scrub, poi, va conservato in un contenitore chiuso, possibilmente ermetico.