I consigli per acquistare la piastra più utile per i nostri capelli

Sul mercato esistono mille modelli diversi di piastra per capelli, sia per fare i capelli lisci, sia ricci, mossi o ondulati. Ma che caratteristiche dovrebbe avere una buona piastra?

Come scegliere la piastra

Nell'acquistare una piastra per capelli, si può scegliere da quella più sofisticata, a quella più elementare, ma tutte si accomunano per la loro forma a pinza e per l'impugnatura isolata termicamente. Ma prima di acquistarne una, è importante tenere sotto controllo questi fattori:

Rivestimento : tutte le piastre professionali che si possono acquistare sul mercato hanno un rivestimento in ceramica. Questo, rappresenta la soluzione migliore, perché consente di non aggredire il capello e la messa in piega diventa più fluida. Sul mercato, però, si trovano dei modelli ancora più evoluti che rilasciano ioni caricati negativamente, che garantiscono un fissaggio migliore.

: tutte le piastre professionali che si possono acquistare sul mercato hanno un rivestimento in ceramica. Questo, rappresenta la soluzione migliore, perché consente di non aggredire il capello e la messa in piega diventa più fluida. Sul mercato, però, si trovano dei modelli ancora più evoluti che rilasciano ioni caricati negativamente, che garantiscono un fissaggio migliore. Temperatura : questa è molto importante, perché una temperatura troppo bassa non consente di ottenere la piega desiderata, mentre una temperatura troppa alta può bruciare i capelli. Proprio per questo, è bene acquistare un modello che permetta di regolare la temperatura a proprio piacimento.

: questa è molto importante, perché una temperatura troppo bassa non consente di ottenere la piega desiderata, mentre una temperatura troppa alta può bruciare i capelli. Proprio per questo, è bene acquistare un modello che permetta di regolare la temperatura a proprio piacimento. Grandezza : se si hanno tanti capelli e molto lunghi, è bene acquistare una piastra di dimensioni più grandi (ossia più larga e più lunga), che consenta di fare la messa in piega nel più breve tempo possibile. Se, invece, si hanno i capelli corti, meglio optare per delle piastre della dimensioni più contenute.

: se si hanno tanti capelli e molto lunghi, è bene acquistare una piastra di dimensioni più grandi (ossia più larga e più lunga), che consenta di fare la messa in piega nel più breve tempo possibile. Se, invece, si hanno i capelli corti, meglio optare per delle piastre della dimensioni più contenute. Capelli asciutti o bagnati : alcuni modelli sono fabbricati per funzionare solo sui capelli asciutti, mentre altri consentono di fare la messa in piega direttamente sui capelli bagnati. In questo ultimo caso, la messa in piega è molto più veloce.

: alcuni modelli sono fabbricati per funzionare solo sui capelli asciutti, mentre altri consentono di fare la messa in piega direttamente sui capelli bagnati. In questo ultimo caso, la messa in piega è molto più veloce. Consumo energetico: oltre alla potenza espressa in Watt, è bene controllare il tempo di riscaldamento della piastra. Più velocemente si scalda, infatti, e minore sarà il consumo di energia elettrica.

Prezzo e scelta

Come per tanti altri prodotti, i prezzi delle piastre possono variare anche di molto tra loro, soprattutto se si confrontano piastre economiche con piastre professionali. Quindi, si possono spendere sia decine che centinaia di euro per acquistare la propria piastra. Proprio per questo, è bene conoscere fin da subito il tipo di utilizzo che si farà della piastra. Per esempio: