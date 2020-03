I consigli per chiudere bene la giornata e dormire sereni

Molto spesso lo stress accumulato durante la giornata influisce anche sul sonno, per cui non si riesce a dormire bene durante la notte oppure ci si sveglia spesso e, al mattino, non ci si sente per niente riposati.

Cosa fare la sera

Prima di andare a dormire, si dovrebbe scaricare tutte le energie rimaste per potersi approcciare meglio al momento in cui si decide di andare a letto. La sera, infatti, il corpo si preparare ad andare a dormire e, quindi, sarebbe meglio evitare tutte quelle attività che possono interferire con questo ritmo, come sport intensi, ma anche abbuffate di cibo, caffeina e nicotina, oltre agli alcolici.

Creare abitudini

Per poter scaricare al meglio le energie prima di appoggiare la testa sul cuscino, si possono creare delle nuove abitudini da fare la sera, che aiutano a scaricare tutto lo stress e le tensioni accumulate durante il giorno. Per esempio: