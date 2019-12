Le regole e i consigli da seguire per avere unghie forti e sane

Molto spesso le unghie risultano deboli, sfaldate o lente a crescere. Tutto questo può essere causato da pessime abitudini quotidiane, ma anche da ricostruzioni in gel continue o smalti semipermanenti. Ma come si possono ottenere delle unghie più forti e sane? Ecco delle semplici regole da seguire.

No all'acetone

L'acetone viene usato da anni per rimuovere lo smalto, ma questo potrebbe essere troppo aggressivo per unghie già deboli. L'acetone, infatti, tende a seccare e a indebolire l'unghia. In alternativa si possono usare dei solventi delicati per rimuovere lo smalto, sempre più presenti sul mercato.

Il rinforzante

Non tutti i rinforzanti fanno bene il proprio dovere, e la soluzione più efficace è quella di scegliere un rinforzante per unghie a base di cheratina. Questa, infatti, è naturalmente presente nelle unghie, e può essere un valido aiutante per renderle più forti e sane.

La lima

La lima è fondamentale per ottenere una buona manicure, ma scegliere quella giusta è altrettanto importante. La lima per unghie morbida e flessibile, per esempio, garantisce una migliore finitura ed è meno aggressiva rispetto a quelle rigide, soprattutto se le unghie sono deboli.

Vitamine

Se si hanno unghie irregolari e striate, si possono assumere vitamine B9, ossia l'acido folico. Tra le tante altre cose, l'acido folico ripara e moltiplica le cellule che costituiscono le unghie, facendole crescere anche più rapidamente.

Olio di mandorle

L'olio di mandorle dolci aiuta sia le cuticole che le unghie. Questo olio, infatti, idrata a fondo sia le unghie secche e sottili, anche sfaldate, sia le cuticole. L'olio, poi, andrebbe spalmato ogni giorno e massaggiato con cura.

Integratori

Contro le unghie fragili si possono assumere anche degli integratori a base di biotina. Questi, possono essere trovati sia in farmacia che in parafarmacia e, di solito, si vendono sotto forma di integratori specifici per pelle, capelli e unghie.