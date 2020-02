Le proprietà e i benefici dell'aloe per il nostro organismo

L'aloe vera oltre ad essere una pianta da giardino o da tenere in terrazzo risulta una buonissima alleata per la nostra salute. Appartiene alla famiglia delle Aloeacee ed è molto utilizzata in medicina per le sue proprietà antinfiammatorie, lenitive e depuratici oltre che nel campo della cosmesi naturale. Come se non bastasse il succo di aloe ha grandi benefici e può essere usato per l’alimentazione.

L’habitat dell’aloe originale è quello della costa nord orientale dell’Africa e del bacino del Mediterraneo. È una pianta succulenta perenne che può arrivare fino a 1 metro di altezza. Le sue foglie assumono un colore verde man mano che la pianta diventa adulta e sono rivestite da una pellicola protettrice che permette alla pianta di filtrare l’aria e l’acqua.

L'aloe è presente in commercio sotto diverse forme. Se si tratta di succo bisogna preferire quello in cui c'è scritto puro succo (si evita di assumere zuccheri aggiunti). Evitare invece la polvere di aloe. Acquistabile anche il gel che non crea particolari problemi.

Benefici per la salute

Antinfiammatoria - L’aloe vera ha grandi proprietà anti infiammatorie e lenitive, che agiscono soprattutto sull’intestino grazie ai mucopolisaccaridi contenuti nella pianta, che la rendono ideale per curare problemi come colite, gastrite e altri tipi di infiammazioni. In questi casi l’aloe deve essere però priva di Aloina, per evitare di aggravare i sintomi in questione. L’aloe, inoltre, ripristina la funzionalità dell’intestino pigro, riequilibrando pH e flora batterica.

Cicatrizzante - Aumenta la rigenerazione cellulare, migliorando la lubrificazione di cartilagini e articolazioni.

Immunostimolante - Grazie ai polisaccaridi derivati dal mannosio, l’aloe vera è in grado di stimolare il sistema immunitario, in particolar modo durante i periodi di passaggio da una stagione all'altra.

Antibatterica ed antivirale - L’assunzione del succo di aloe è risultata efficace nel combattere alcuni tipi di batteri e virus, come l’Escherichia coli e la Candida albicans. Questo sarebbe dovuto all’Acemannano, una molecola con proprietà immunostimolanti, antivirali e antineoplastiche.

Antiossidante e disintossicante - L’Aloe vera è ricca di sali minerali come calcio e sodio, ma anche importanti vitamine, come la vitamina C. Un complesso di nutrimenti che, insieme alla grande quantità di acqua che contiene, le dona proprietà disintossicanti e antiossidanti. L’aloe contribusce quindi a combattere i radicali liberi, rallentando l’invecchiamento cellulare, mantenendo in salute in primis pelle e capelli.

Chi non deve usarla

coloro che stanno assumendo farmaci (a meno che non arrivi il consenso del medico di fiducia);

chi si trova in gravidanza;

chi soffre di diarrea cronica.

Uso cosmetico e dermatologico