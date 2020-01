Preservare il benessere intestinale con il carbone vegetale

Detto anche carbone attivo, il carbone vegetale, è una polvere finissima ottenuta per lavorazione del legname e dei suoi cascami. Il legno viene sottoposto ad una combustione senza fiamma e il carbone ottenuto viene trattato per conferirgli una caratteristica principale, la porosità. Questa polvere viene molto utilizzata nel settore medico-farmaceutico, scopriamo perché.

I benefici del carbone vegetale

Il carbone vegetale trova ampia applicazione contro svariate problematiche come:

meteorismo;

aerofagia;

colite e fermentazioni a livello intestinale;

diarrea;

gastriti e iperacidità gastrica;

alitosi.

Il carbone vegetale è un ottimo alleto dell'intestino, infatti è utile nell'assorbire i gas a livello gastrico, nello stomaco e in tutto il tratto intestinale. Questo avviene grazie ai caratteristici pori prima citati, che hanno il potere di trattenere gas e altre sostanze al suo interno. Inoltre, contiene sali basici in grado di contrastare l’eccessiva acidità a livello dello stomaco.

Usi

Per quanto riguarda le problematiche di igiene orale, ad esempio, lavare i denti con polvere di carbone attivo può aiutare a mantenere una pulizia corretta e un colorito bianco dei denti. lnoltre, esso viene utilizzato anche come antitossico e in caso di avvelenamenti orali acuti, grazie alla sua capacità di ridurre l'assorbimento sistemico delle sostanze ingerite e adsorbire e trattenere gran parte dei veleni. La somministrazione di carbone vegetale, seguita da quella di un purgante salino per eliminare il complesso originatosi, rappresenta, per esempio, una classica strategia di intervento in caso di avvelenamento da funghi.

Dove trovarlo

Il carbone vegetale è un prodotto di derivazione naturale, di conseguenza può essere reperito con facilità in erboristeria o in farmacia. In ogni caso, però, è consigliabile eseguire anche una visita medica in caso di problematiche gastrointestinali o di gonfiore addominale.