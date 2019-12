Ogni quanto va fatta la pulizia del viso: i consigli

E' importante fare periodicamente la pulizia del viso, in quanto questo trattamento aiuta a mantenere la pelle sana e a prevenire l'invecchiamento cutaneo in età adulta.

Ogni quanto?

La pelle andrebbe pulita e idratata ogni giorno, mattina e sera. Ma è anche importante, ogni 4-6 settimane, affidarsi a una brava estetista per fare la pulizia del viso, un trattamento che non è possibile fare a casa da soli, sia per la mancanza dei prodotti, sia per la mancanza degli strumenti adatti; ma anche perché l'estetista è una professionista con molte conoscenze e competenze.

Perché dall'estetista

Ma perché rivolgersi a una professionista e non fare il lavoro a casa da soli? Ecco le motivazioni:

il trattamento professionale elimina profondamente i residui di trucco, ma anche lo sporco dato dallo smog e dall'inquinamento. Inoltre, riduce gli eccessi di sebo, le cellule morte, i punti neri e contrasta i batteri.

elimina profondamente i residui di trucco, ma anche lo sporco dato dallo smog e dall'inquinamento. Inoltre, riduce gli eccessi di sebo, le cellule morte, i punti neri e contrasta i batteri. Grazie a questo, la pelle risulterà subito più luminosa e sana , e questo trattamento permetterà di assorbire meglio i prodotti cosmetici, lasciando respirare la pelle.

, e questo trattamento permetterà di assorbire meglio i prodotti cosmetici, lasciando respirare la pelle. Importante anche i massaggi al viso durante il trattamento, che permettono di rimuovere i ristagni circolatori e far scorrere meglio il sangue, portano maggiore ossigenazione e nutrimento. Inoltre, i massaggi aiutano a ridurre le rughe e a rilassare i muscoli del viso.

al viso durante il trattamento, che permettono di rimuovere i ristagni circolatori e far scorrere meglio il sangue, portano maggiore ossigenazione e nutrimento. Inoltre, i massaggi aiutano a ridurre le rughe e a rilassare i muscoli del viso. Un'estetista, poi, ha tutto quel che serve per i diversi tipi di pelle, quindi prodotti e strumenti specifici. Sieri, maschere, creme, ecc saranno scelti in base al tipo di pelle, all'età, alla stagione dell'anno.

Quanto dura

Tutto il trattamento viso può durare anche più di un'ora, e questo permette, tra le altre cose, di non uscire dal centro estetico con il viso rosso e tumefatto, ma luminoso e compatto.

Chi deve farla?

La pulizia del viso è consigliata a tutti, in qualsiasi età e con qualsiasi pelle: