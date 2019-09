Siero di vipera: nessun pericolo per la salute, massimo risultato contro le rughe

Il mondo della cosmesi è costantemente alla ricerca di ingredienti e prodotti che siano in grado di attenuare i segni del tempo senza dover ricorrere alle iniezioni di botox o agli interventi di chirurgia estetica. Il nuovo ingrediente presente nei cosmetici più innovativi per combattere le rughe è il siero di vipera, amatissimo dalle celebrità hollywoodiane per il suo effetto lifting intensivo e rivitalizzante e la capacità di mantenere liscia e giovane la pelle del viso.

Il veleno di questi rettili, infatti, si è rivelato un toccasana per l’epidermide come elisir antinvecchiamento: l’effetto è quello di un immediato rilassamento delle contrazioni muscolari e di una pelle più liscia e tonica in poche settimane.

Siero di vipera: cos’è e come funziona

I cosmetici a base di siero di vipera, nonostante la nomenclatura, non contengono realmente veleno di vipera. Il veleno di serpente è essenzialmente un mezzo di sopravvivenza per l'animale, con cui questo può paralizzare la preda e neutralizzare la sua resistenza; per sfruttare questa capacità in ambito cosmetico, è stata creata in laboratorio una molecola che riproduce in maniera attenuata e localizzata l’effetto provocato da un morso di vipera, chiamata Syn-Ake.

Il veleno paralizza, mentre questa straordinaria combinazione di tre aminoacidi sintetici va a ridurre le contrazioni muscolari, rilassa i muscoli facciali e inibisce, previene e riduce considerevolmente la comparsa dei segni del tempo, donando un immediato effetto distensivo delle rughe mimiche, senza però interferire con le naturali espressioni del viso. Inoltre, ricreando questa molecola in laboratorio, è possibile utilizzarla in tutta sicurezza evitando anche lo sfruttamento o il maltrattamento degli animali.

I benefici del siero di vipera

Il siero di vipera rivitalizza, illumina e rigenera la pelle, idratandola in profondità. Gli studi in laboratorio e i test hanno dimostrato che il Syn-Ake è un perfetto inibitore delle rughe d’espressione, adatto alle pelli di tutte le età e capace di diminuire le rughe presenti sul viso di circa il 50% dopo un trattamento costante di almeno 28 giorni, il periodo necessario al ricambio cellulare dello strato superficiale del derma.

In breve, i benefici del siero di vipera per la pelle del viso sono: