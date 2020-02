I vantaggi e i benefici per il nostro dell'olio di girasole

L'olio di girasole è un olio estratto dalla spremitura dei semi del girasole (Helianthus annuus L.), l'affascinante fiore giallo che segue il movimento del sole originario delle Americhe. Molto utilizzato per le sue molteplici proprietà, quest'olio vanta numerose applicazioni, dalla cucina alla cosmetica, scopriamo quali sono i suoi benefici.

Proprietà e benefici

L'olio di girasole è particolarmente ricco di vitamina E, fondamentale per il corretto funzionamento di muscoli e per rinforzare il sistema immunitario. Una buona dose di acido ascorbico, contenuta in quest'olio, ne aumenta il potere antiossidante, riducendo così il rischio di sviluppare malattie cardiache. Oltre alla vitamina E, troviamo anche la B6, la B5 (acido pantotenico), la B3 (niancina o PP) e i folati, indispensabili per la corretta attività del sistema nervoso e per la creazione dei tessuti del sistema digestivo. Inoltre, è ricco di minerali, quali selenio, ferro, rame, zinco, fosforo, magnesio e manganese. Questi danno all’olio di girasole la capacità di rinforzare i tessuti e le ossa, di aiutare il circolo sanguigno e di produrre ormoni.

Usi in cosmetica

L'olio ottenuto dai semi di girasole trova numerosi impieghi non solo in cucina per friggere o condire, ma anche in ambito cosmetico. Ad esempio, se lo applicate sulla pelle come unguento, è utilissimo per rallentare il fotoinvecchiamento, restituendole giovinezza e morbidezza. Aggiunto per diluire i vostri oli essenziali preferiti, potete usare quest'emolliente per massaggiare alcune parti del corpo, dalle mani al viso, passando anche per le braccia, le gambe e il collo, contrastando l’invecchiamento cellulare precoce, vi regalerà un aspetto luminoso e una pelle idratata. Inoltre, è un ottimo lenitivo, un semplice risciacquo con olio di girasole dona un immediato sollievo alle gengive arrossate, o aiuta a far guarire un’afta. In cosmesi è utilissimo per ringiovanire la pelle, previene le cicatrici, attenua le rughe e ridona salute alla pelle in tutto il corpo, nutrendola e restituendole elasticità. Infine, applicato direttamente sulla pelle come detergente è capace di mantenere lontani batteri dai pori della pellle prevenendo l'acne grazie alla sua composizione di vitamine e carotenoidi.