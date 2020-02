Vesciche ai piedi: i rimedi per curare questo doloroso inconveniente

Le vesciche ai piedi possono comparire a causa dello strofinio insistito tra la pelle e le scarpe indossate, ma anche in caso di scottature. In entrambi i casi, ci si trova con una bolla sulla pelle del piede.

Le vesciche

Queste possono essere piccole e poco o per nulla dolorose, mentre ci sono altre, più grandi e che ricoprono una porzione di pelle maggiore, che possono essere molto fastidiose e dolorose, soprattutto se non curate. Di solito, il riassorbimento della vescica piccola avviene in due o tre giorni, ed è importante non scoppiarla, in quanto il sottile strato di pelle costituisce una barriera naturale contro i batteri e riduce il rischio di infezioni.

Come eliminarle

Per curare le vesciche in poco tempo, si possono provare dei rimedi naturali molto semplici e realizzati con prodotti facilmente reperibili. Ecco quali: