Accessori per la palestra: 5 oggetti che risulteranno indispensabili

Con l'arrivo dell'autunno è tornato anche il momento di iscriversi in palestra per buttare giù i chili di troppo incamerati durante l'estate, tra aperitivi, barbecue e cene fuori.

Sono davvero tanti gli sport che si possono praticare in palestra, e ogni disciplina richiede accessori diversi. Vediamo però alcune idee che possono andare genericamente bene per qualsiasi attività (anche per quelle che, con il clima mite di Pisa, si possono fare all'aperto fino ad autunno inoltrato).

Polsiere

Stabilizzano, riparano, proteggono il polso da possibili lesioni soprattutto negli sport che richiedono forza, come il sollevamento pesi, il cross fit e così via. Ma non solo: in commercio si trovano anche polsiere (e cavigliere) con pesi incorporati, per rinforzare la struttura muscolare nell'ambito di qualsiasi attività.

Leggings

Esistono leggings sportivi da donna e anche da uomo. Che differenza c'è tra i leggings 'normali' e quelli sportivi? Quella più grande è costituita ovviamente dai tessuti, oltre che dalla linea che in quelli da sport è decisamente più grintosa. Per quanto riguarda il materiale, sono utilizzati tessuti tecnici per far traspirare la pelle ed evitare cattivi odori, con cuciture piatte per non dar fastidio.

Tappetino

Qualsiasi sia il vostro sport in palestra, un tappetino torna sempre utile, anche solo per addominali, flessioni, esercizi di yoga, pilates, e in generale tutti quelli per cui dobbiamo appoggiare varie parti del corpo sul pavimento. Sono ultra leggeri, colorati, e arrotolati tengono davvero poco spazio. E consentono di allenarsi anche all'aria aperta.

Smartwatch

Senza spendere cifre esagerate, sul mercato si trovano smartwatch di tutti i prezzi per lo sport, con cardiofrequenzimetro gps e contapassi, a cui quasi sempre si può collegare anche il telefonino per rimanere comunque "connessi".

Lucchetto per borse

Se fate parte di coloro che vanno in palestra portandosi dietro smartphone, portafogli e altre cose importanti che non andrebbero lasciate incustodite nel borsone in spogliatoio, potete procurarvi un lucchetto per borse per scoraggiare eventuali malintenzionati: l'unico modo per aprirlo è inserendo una combinazione che conoscete solo voi.