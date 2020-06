Bisogno di esercizio fisico? Se hai una rampa di scale a disposizione, usala

Come molti sanno, salire e scendere le scale rappresenta un esercizio di grande efficacia a livello cardiovascolare e circolatorio, utile inoltre ad aumentare forza ed equilibrio. Un esercizio da fare in casa, senza spendere alcunché (non servono infatti né abbigliamento tecnico né attrezzature specifiche). E se una scala in casa non ce l'hai? Usa quella del tuo condominio, oppure recati nel parco pubblico più vicino a casa tua.

Fare le scale è un esercizio ottimo per bruciare molte calorie: acuni studi dimostrano che, con soli 15 minuti di scale, le calorie bruciate sono ben 75. Risultato, questo, che automaticamente porta un altro grande beneficio, ossia la perdita di peso. Se sali e scendi due rampe al giorno, in un anno puoi perdere anche 3 o 4 chili, con una notevole riduzione del girovita. Ricordiamo inoltre che praticare questo esercizio come allenamento porterà ad una tonificazione della muscolatura con conseguente rinforzo di caviglie e ginocchia.

Per quel che riguarda la salute, va sottolineato che questa attività, oltre a fare bene a polmoni e cuore, funge da eccellente terapia contro il diabete di tipo B. Si può quindi affermare che, le rampe di scale percorse quotidianamente o come allenamento, portano ad un netto miglioramento della qualità della vita.

Attenzione però: c'è anche qualche controindicazione. I soggetti con patologie come artrosi, artriti o problemi alle articolazioni, specialmente se in sovrappeso, dovrebbero chiedere consiglio ad un medico specialista prima di allenarsi, così da non rischiare di peggiorare ulteriormente la loro condizione.

Come organizzare l'allenamento? Se sei in forma, puoi correre su e giù per le scale anche per 30 minuti. Allenati 3 o 4 volte la settimana, senza però superare l'ora di workout. E associando, alla corsa per le rampe, esercizi addominali e altri per la parte alta del corpo.