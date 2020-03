Tutti i benefici dello sci per il nostro organismo

Lo sci rappresenta un'importante fonte di benessere sia per il corpo che per la mente, da discesa o da fondo che sia. Questo sport, infatti, fa bene al fisico, aiuta a mantenere la forma, diverte e permette di staccare la spina per poche ore o per pochi giorni.

Lo sport

Tra i tanti benefici, infatti, lo sci aiuta a ridurre lo stress, oltre a allenare tutti i muscoli del corpo e il cuore. Contribuisce anche ad attenuare le riniti allergiche, l'asma bronchiale e migliora il buon umore. Per poter godere di tutti questi benefici, poi, non è importante essere degli atleti. Anche i principianti, infatti, possono sfruttare queste opportunità per fare movimento e divertirsi. In media, si calcola che un'ora di sci faccia consumare circa 400 calorie.

I benefici

Fra i tanti benefici di questo sport, troviamo: