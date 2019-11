Canicross: l'allenamento più divertente è con il migliore amico a quattro zampe

Tenersi in forma con il proprio cane? Ora si può, grazie al Canicross.

Sport, natura, e tempo trascorso insieme al nostro cane, sono le caratteristiche di questa disciplina, diffusa già da tempo in Europa e introdotta in Italia nel 2013 da Franco Quercia, responsabile nazionale canicross del CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale). In sintesi, il canicross connubia la corsa degli umani nei boschi o nei prati, ambiente naturale del cane, alla compagnia del loro amico a quattro zampe. "Un'attività che - come sostiene Quercia - affina l’empatia tra animale e padrone". Attenzione, però: per praticare questa disciplina è necessaria un’ottima preparazione fisica, dal momento che il cane può potenzialmente correre più dell’uomo, facendo di quest'ultimo l’'anello debole'. Assolutamente d’obbligo è poi un’attrezzatura idonea, che consiste in una cintura, una linea ammortizzata e una specifica pettorina. Nota: non usare mai il collare.

Inoltre è molto importante sottolineare che non si tratta di uno sport da traino, in quanto il cane - seppur correndo davanti al suo padrone legato ad esso - non lo traina affatto. Lo stesso vale anche per le altre due discipline simili, il bikejoring e il footbike. Nella prima il conducente si muove in sella ad una bici, mentre nella seconda su un monopattino. In entrambi i casi il cane non traina l’uomo ma, anzi, i due avanzano insieme.

Mentre il canicross è l’ideale per chi è predisposto alla corsa, per gli amanti delle camminate è possibile praticare il dog trekking: l’importante è rivolgersi, in entrambi i casi, ad un istruttore CSEN che insegnerà come muoversi in tutta sicurezza e come iniziare l’allenamento.