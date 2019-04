Otto consigli per correre bene

Non appena in cielo spunta il primo, timido sole primaverile, frotte di podisti e runner – chi fai da te, chi iscritto a associazioni che partecipano alle gare amatoriali sparse in provincia e zone limitrofe – si ritrovano a frequentare piste ciclopedonali e aree verdi. Chi per tornare in forma, chi per tonificare o smaltire le tossine invernale, chi semplicemente per respirare un po' di libertà al di fuori delle ore di lavoro. Sono molte le motivazioni che ci spingono a correre. Ma il running è un'attività che fa bene al nostro corpo? E' vero che non si deve esagerare?

1. Via le calorie

Correre è un'attività che mette in movimento praticamente tutti i muscoli del corpo e aiuta a bruciare calorie, rende tonici i muscoli e asciuga il fisico. Abbinare 2 o 3 sedute di corsa alla settimana ad una dieta leggera e ricca di frutta è un toccasana per perdere peso e sentirsi più leggeri. La corsa è un'attività fisica di tipo aerobico e richiede un rilevante impegno fisico: questo si traduce in un importante dispendio calorico, difficilmente raggiungibile con altri sport nel medesimo intervallo di tempo.