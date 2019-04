I migliori posti per fare jogging a Pisa

Sole, luce, finalmente un po' di aria calda dopo il lungo e freddo inverno: è arrivata la primavera e con lei anche il consueto bagaglio di attività all'aria aperta da riscoprire e riprendere. Che sia un hobby o uno sport, o un modo per tornare in piena salute, respirare un po' di libertà nell'arco della giornata e della settimana è sempre un'ottima idea. In molti, in vista della bella stagione e soprattutto del mare, si rimettono a correre spinti dalla volontà di non sfigurare alla tanto temuta 'prova costume'. Ecco perché scelgono di indossare delle comode scarpe da corsa e si lanciano in percorsi di allenamento.

Ma quali sono, a Pisa e dintorni, i migliori posti nei quali correre?

1. Le Piagge

Sicuramente fra i più gettonati da centinaia e centinaia di pisani e fuorisede c'è il Viale delle Piagge che corre lungo l'Arno. La pista ciclabile e il percorso sterrato sottostante, dall'inizio alla fine, offrono quasi 2 chilometri di spazio immerso nel verde e nella tranquillità, lontani dai ritmi frenetici del centro. Intorno al 1920 sorsero, in questo tratto di fiume, delle strutture balneari costruite da una ditta privata. Questi piccoli capanni, definiti 'bagnetti', erano posti a pochi metri dalla riva in una zona in cui il fiume era poco profondo e consentivano ai bagnanti, che li raggiungevano in barca, di spogliarsi, mettersi il costume e tuffarsi in acque sicure, oppure di rinfrescarsi semplicemente immergendosi nella corrente tramite botole interne. Il Viale delle Piagge sorge tutto su terra di riporto: è infatti circa cinque metri sul livello dell'Arno, come un grande bastione costruito apposta per evitare gli allagamenti dovuti al frequente straripare del fiume. L'estremità del viale più lontana dal ponte della Vittoria è detta 'Il Tondo', posto in cui in origine le carrozze potevano girare per tornare verso la città.