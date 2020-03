Quali sono le ultime tendenze nel campo del fitness?

Che sia a inizio anno, prima dell'estate o dopo le feste, è sempre il momento giusto per pensare un po' a se stessi e per fare movimento. Fare esercizio, infatti, oltre a far perdere i chili di troppo, aiuta tutto l'organismo, migliora l'umore e contribuisce ad adottare uno stile di vita sano.

Ultime tendenze

Anche nel campo del fitness ci sono sempre delle nuove tendenze da scoprire. Proprio per questo, come ogni anno, l'American College of Sports Medicine ha diramato i risultati della propria ricerca sulle tendenze fitness del 2019. Ecco di cosa si tratta: