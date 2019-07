Yoga Wheel: cos'è la moda fitness del momento

Si chiama wheel, in italiano ‘ruota’, ed è un 'attrezzo' dalla forma cilindrica, disponibile in molteplici dimensioni e fatture, dalla gomma al legno. A incoronarlo tendenza del fitness sono stati i social network, tanto da lanciare un vero e proprio trend globale a colpi di hashtag. E' utilizzata nello yoga per allungare e tonificare la muscolatura in maniera più efficace, e per sviluppare maggiore elasticità e flessibilità.

L’ausilio della ruota yoga è infatti molto utile per allungare i muscoli, grazie ad un tipo di un esercizio a basso impatto, particolarmente adatto dopo una sessione di workout intensa. Inoltre, è un ottimo supporto per avere maggiore stabilità nelle asana (posizioni) più complesse. Aiuta a correggere la postura ed è particolarmente adatta per lavorare sulle posizioni di inarcamento della schiena, ma può essere utilizzata anche per potenziare addome, braccia e gambe.

Adatta a tutte le tipologie di pubblico e, allo stesso tempo, capace di dare ottimi risultati, la yoga wheel ha quindi tantissime modalità di impiego e apporta altrettanti benefici.

Vediamo i più importanti: