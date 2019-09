Rinoplastica: le 10 cose da sapere prima di rifarsi il naso

La rinoplastica è l’intervento chirurgico estetico che mira a migliorare la forma del naso, ma anche a riposizionare un setto nasale deviato o a migliorare la funzionalità respiratoria. Ridefinire la forma del naso, correggere la punta o diminuirne le dimensioni è il sogno di molti: quando si interviene chirurgicamente, tuttavia, non è necessario solo un approccio estetico. Un intervento di rinoplastica mal eseguito non comporta solo problemi estetici, ma anche e soprattutto di tipo funzionale, con dei risvolti anche psicologici.



Ecco 10 cose da sapere prima di ricorrere ad una rinoplastica:

1) Il numero di interventi di rinoplastica è in crescita. Secondo gli ultimi dati più consolidati ne sono stati eseguiti 27 mila nel 2014, il 13% in più rispetto al 2013.



2) Non è solo un intervento estetico. Spesso corregge problemi funzionali, respiratori o post-traumatici collegati al setto nasale.



3) Ci vogliono mesi per stabilizzare il risultato e un anno per il recupero completo.



4) Spesso è necessario un ritocco. Le rinoplastiche di correzione di interventi precedenti andati male costituiscono l’8-9% del totale degli interventi. Quando il primo intervento va male, per i pazienti è un grosso problema non solo estetico e funzionale, ma anche dal punto di vista psicologico, anche perché il naso è una parte del corpo che non si può nascondere. Il secondo intervento è sempre un momento delicato e difficile, in quanto il paziente è scoraggiato dalla precedente esperienza.



5) La rinoplastica senza bisturi non è un’alternativa a quella classica. Le iniezioni di idrossiapatite di calcio o acido ialuronico servono a modificare piccoli difetti del naso, ma non a ridurne le dimensioni. L'effetto ha durata limitata nel tempo (un anno e mezzo) e bisogna rivolgersi a esperti: anche con delle semplici punturine si rischia di comprimere i vasi e provocare una necrosi cutanea.



6) Se eseguita da chirurghi poco esperti, la rinoplastica può comportare problemi respiratori e funzionali al paziente.



7) L’intervento dura due ore in anestesia generale.



8) Prima della rinoplastica occorre sospendere l’assunzione di farmaci che favoriscono il sanguinamento.



9) Le tecniche di rinoplastica cambiano da uomo a donna, perché è diversa l’aspettativa di contorni del viso.



10) Il naso cambia aspetto con l’età, soprattutto nel caso di nasi lunghi o con cartilagini alari importanti: in questi casi, tende a sembrare più grande con il tempo.