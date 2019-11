Perché si ingrassa? 5 motivi ai quali (forse) non hai mai pensato

A volte può capitare che il nostro peso aumenti senza un'apparente ragione, ma la causa si potrebbe nascondere nelle abitudini quotidiane. Vediamo dunque insieme cinque motivi per cui potremmo mettere su chili, e a cui mai avremmo pensato.

Dormire poco può favorire l’ingrassamento: alcuni studi hanno confermato infatto il rapporto tra disturbi del sonno e sovrappeso, dimostrando che le sostanze regolatrici dei ritmi del sonno siano le stesse che influiscono sui meccanismi della fame e della sazietà. Una su tutte la serotonina, sostanza dall’azione tranquillizzante. Alzarsi più volte durante la notte potrebbe inoltre causare quel fenomeno per cui si mangia senza rendersene conto, chiamato 'night eating'.

Il riscaldamento artificiale rende sicuramente la nostra vita più confortevole, ma per lo stupore di molti potrebbe favorire l’aumento di peso. Il corpo umano, infatti, per mantenere la temperatura normale di 37° utilizza una parte delle calorie assunte dal cibo e questo procedimento non può chiaramente mettersi in moto in ambienti riscaldati artificialmente. Quindi le calorie non consumate vengono immagazzinate sotto forma di grassi.

Si può trattare di un dolcetto mangiato per cercare conforto, o di un panino addentato con rabbia in un momento in cui si pensa all’ex che ci ha da poco lasciati: le delusioni d’amore possono portare a pasti istintivi e fuori orario. In questi casi, però, il sollievo dato dal cibo è solo momentaneo, e un corpo appesantito non fa altro che peggiorare la situazione con ulteriori pensieri. Gli esperti consigliano di cercare affetto e conforto in modi meno dannosi e più costruttivi. Un esempio? Una chiacchierata con l'amica del cuore, una puntata del proprio telefilm preferito, una passeggiata all'aria aperta.

Molti fumatori vorrebbero smettere di fumare, ma hanno il timore di ingrassare. Anche se la nicotina aiuta a bruciare calorie, abbandonando il fumo il danno maggiore in termini di aumento di peso è dato dal fatto che la sigaretta viene messa in bocca per appagare un bisogno infantile di oralità; bisogno che, una volta smesso di fumare, potrebbe essere soddisfatto col cibo. Ma non è certo un motivo per continuare a fumare, questo!