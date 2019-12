Tutti i benefici delle diete senza lieviti

La dieta senza alcun tipo di lievito è indicata per quelle persone che sono sensibili a questo ingrediente, o addirittura intolleranti. Gli alimenti contenenti lievito, anche se normalmente fanno bene al nostro organismo, in queste persone creano disturbi a livello intestinale, di colon e di pancia gonfia.

Disintossicazione

Eliminare, quindi, i cibi contenenti lievito porta a una disintossicazione, rimette in salute l'apparato digestivo ed elimina l'infiammazione. Di norma, poi, dopo un certo periodo di totale assenza di lieviti nella dieta, si può anche tornare a mangiare questi cibi, ma sempre con moderazione.

Lieviti e apparato digerente

Cosa succede quando mangiamo cibi contenenti lievito? Il nostro organismo produce più gas, che ristagnano nell'intestino e provocano la sensazione di gonfiore e pesantezza generica. Questa sensazione, però, può essere eliminata con una dieta disintossicante.

A cosa rinunciare

Per eliminare totalmente i lieviti dalla propria dieta, anche solo per un breve periodo, si dovrà rinunciare al pane, alla pizza, agli alcolici (per esempio alla birra) e anche a tanti altri alimenti che, anche se non sembra, contengono lievito (ad esempio, il dado da cucina). Per stare bene e avere uno stile di vita il più sano possibile, ogni giorno si può fare molto per quanto riguarda la propria dieta, e quindi: