'Colazione in centro': a Calcinaia si parla dell'alimentazione per i pazienti affetti da sclerosi multipla

L'importanza dell'alimentazione e di stili di vita corretti per chi è affetto da sclerosi multipla: sono i temi che verranno trattati nell'incontro 'Colazione in Centro' che si terrà domani, sabato 25 maggio, dalle ore 10.00 all'Holtel Calamidoro a Calcinaia. L'incontro, aperto a tutti coloro che sono interessati, è organizzato dall'Associazione italiana sclerosi multipla (Aism) e dall'Unità operativa di Neurologia dell'ospedale di Pontedera, diretta dal dott. Renato Galli. E' prevista la partecipazione straordinaria dello chef Gabriele Nanni che chiuderà la mattinata con una dimostrazione culinaria ad hoc e della nutrizionista Annalisa Olivotti.

L'ambulatorio per le malattie demielinizzanti della neurologia di Pontedera, gestito dalle dottoresse Cristina Frittelli, Chiara Pecori e Isabella Righini, segue circa 250 pazienti, mentre nell'ASL Toscana nord ovest si contano oltre 2500 utenti e in Toscana i malati superano i 7000 casi.