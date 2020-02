La differenza tra massa grassa e massa magra: come calcolarle?

La nostra composizione corporea dipende essenzialmente da tre fattori: il patrimonio genetico, lo stile di vita e l'alimentazione. In particolare, il nostro corpo è formato da una parte di massa magra e una parte di massa grassa. Negli uomini, la normale percentuale di grasso corporeo oscilla dal 6 al 17% del peso, mentre nelle donne varia dal 14 al 25%. Ma come si ottiene questa percentuale? Scopriamolo.

Massa magra

Fanno parte della massa magra senza dubbio i muscoli, ma anche gli organi interni, le ossa, il tessuto connettivo. Quando si parla di massa magra, quindi, non ci si riferisce solo a bicipiti e addominali, ma a tutto quello che nell'organismo non è tessuto adiposo.

Massa grassa

La massa grassa si divide in tessuto sottocutaneo e tessuto viscerale. Esiste, poi, anche il cosiddetto “grasso essenziale”, ovvero quello presente nel midollo osseo e in vari tessuti fondamentale per protegge gli organi da urti e variazioni termiche.

Calcolo composizione corporea

Le tecniche impiegate per identificare entrambi i valori, utilizzate normalmente da dietologi e nutrizionisti, sono diverse, tra queste ricordiamo:

la plicometria - che misura lo spessore delle pieghe della pelle in determinati punti del corpo tramite una pinza chiamata plicometro;

la bioimpedenziometria - in grado di quantificare la quota di grasso attraverso la trasmissione di una corrente elettrica a basso voltaggio;

la Dexa - un esame radiologico molto preciso che fornisce tutti i valori della composizione corporea.

Se, invece, volete conoscere i valori della vostra composizione corporea con il fai da te, potete utilizzare le bilance impedenziometriche, grazie ad esse è possibile visualizzare peso, percentuali di adipe, acqua e massa magra.

Metabolismo e massa

Il nostro metabolismo è direttamente proporzionale alla massa magra, il suo valore, infatti, è influenzato soprattutto dal tessuto muscolare, quindi, più muscoli abbiamo e più calorie consumiamo nel corso della giornata. Il muscolo, infatti, è un tessuto in continuo rinnovamento e con richieste metaboliche superiori rispetto al tessuto adiposo. Per dimagrire conviene, dunque, cercare di incrementare la massa magra, seguendo un'alimentazione sana e svolgendo regolare attività fisica.