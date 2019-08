Come cambiano i codici di accesso al Pronto Soccorso

Al Pronto Soccorso sta per cambiare la gestione delle priorità, o meglio, verrà modificato il sistema di codifica con il quale vengono classificati i pazienti in attesa di cure.

L'accordo Stato-Regioni prevede l’introduzione di cinque codici numerici associati ognuno a un diverso colore. L'unico codice che sparirà, rispetto a quelli attualmente utilizzati nelle strutture di soccorso, è il Giallo: al suo posto arriveranno l'Arancione e l'Azzurro.

Colori e tempo

Secondo quanto previsto dalle Linee di indirizzo nazionali sul Triage Intraospedaliero, ci saranno cinque diversi codici colore: il Rosso identificherà le emergenze che richiedono un intervento immediato, l’Arancione i pazienti a rischio che necessitano cure tempestive da prendere in carico nel minor tempo possibile, l’Azzurro verrà utilizzato per gli interventi da gestire nell’arco di un’ora, il Verde identificherà i pazienti da trattare entro due ore dal loro arrivo e il Bianco per le urgenze minori che richiedono un intervento entro quattro ore.