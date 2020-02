L'alimentazione corretta per sconfiggere il virus intestinale

Quando parliamo di virus intestinale o influenza intestinale ci si riferisce ad una vera e propria gastroenterite virale causata da un virus (non da una infezione o da batteri) della famiglia dei rotavirus per il quale non esiste un vaccino che permette di proteggersi in maniera preventiva.

Virus intestinale - Sintomi

- dolori addominali

- nausea

- diarrea

- vomito

- dolori muscolari

- dolori ossei

- mal di testa

- congiuntivite o fastidio agli occhi

- febbre leggera

Oltre a consultare un medico che possa capire la natura del malessere e prescrivere la giusta cura, bisogna necessariamente seguire delle precauzioni dal punto di vista alimentare.

In fase acuta è meglio non mangiare ma bere solamente per evitare la disidratazione. Bere a piccoli sorsi, con un cucchiaio alla volta per capire se si riesce a trattenerli. Consigliate tisane e tè zuccherato. Ottima soluzione anche l'acqua ottenuta bollendo il riso con delle carote ed un po' di sale.

Durante la fase di recupero si devono evitare latte e derivati del latte. Meglio il riso della pasta. Sì alle feste biscottate ed anche al mais (facilmente digeribile). A causa dell'eccessiva presenza di fibre meglio reintrodurre a poco a poco frutta e verdura.

Per quanto riguarda la frutta cominciare con le mele ed anche con i mandarini. Sì alle spremute di arancia che combatte stitichezza, crampi, coliche e diarrea. Va bene anche consumare petto di pollo o parmigiano che permettono di assimilare proteine e sali minerali.

Virus intestinale - Altri consigli

- lavarsi spesso le mani

- non stare vicino a chi è malato

- utilizzare diversi asciugamani e biancheria

- fare attenzione all'uso di utensili, forchette, piatti e bicchieri