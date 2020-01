Denti perfetti: i trattamenti estetici per avere un sorriso da star

Sfoggiare un bel sorriso e dei denti perfetti è diventato un obiettivo possibile grazie all’odontoiatria estetica, una branca medica che agisce con interventi ad hoc proprio per raggiungere il risultato desiderato. Con denti belli e sani si è più portati a sentirsi a proprio agio in compagnia soprattutto oggi che, con l’avvento dei social, l’attenzione al ritocco estetico della bocca è molto cresciuta.

Cos'è l'odontoiatria estetica

L’odontoiatria estetica è una branca dell’odontoiatria che si pone come obiettivo l’armonizzazione dei tessuti orali e periorali. Gli odontoiatri estetici, attraverso vari interventi ad hoc, valorizzano il sorriso.

Quali trattamenti prevede

Le metodiche sono le più svariate, dall’apparecchio ortodontico invisibile che allinea i denti allo sbiancamento professionale che in soli 30 minuti ridona un sorriso bianco e luminoso alla dentatura. Gli esperti si avvalgono di faccette dentali, qualora con altre metodiche non fosse possibile, per modificare la forma e il colore dei denti con l’intento di rendere sempre più gradevole e naturale l’arcata dentaria. Viene utilizzato il filler all’acido jaluronico per ripristinare la giusta proporzione delle labbra completando così il lavoro del dental design.

Apparire belli

La bellezza ha sempre avuto una grande importanza, ma, oggi, è stata eletta a fenomeno di massa attraverso i social, e questo può diventare un problema. Quando si parla di bellezza ci dovremmo riferire non alla pura esteriorità ma a qualcosa di più complesso. La bellezza non è solo quello che vediamo ma anche quello che sentiamo e che proviamo di fronte ad una persona o ad una cosa, e questi sono sentimenti e sensazioni che trascendono da un giudizio estetico soggettivo. L’odontoiatria estetica punta a dare consapevolezza e sicurezza nell’atto del sorridere, senza avvertire disagi. Attraverso interventi, alcuni oggettivi e talvolta necessari perchè prescindono da un valore estetico soggettivo, si cerca di risolvere o aiutare le persone a sentirsi 'gradevolmente a posto'.

Differenze dall’odontoiatria cosmetica

Oggigiorno, nella pratica clinica si assiste ad una fusione dei due concetti in quanto non può esserci odontoiatria estetica (ripristino di un sorriso armonioso) senza la cosmetica della quale ci avvaliamo quotidianamente. Sbiancamento, intarsi, faccette e filler labbra rientrano ormai nella routine di ogni caso clinico femminile e non.