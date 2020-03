Donne incinta o che allattano durante il coronavirus: le regole

Il coronavirus o Covid-19 può purtroppo contagiare anche donne in dolce attesa o che allattano. In tal senso l'Istituto Superiore della Sanità e la Società Italiana di Neonatologia hanno voluto dare alcuni consigli utili.

Non essendo stato ancora scoperto alcun vaccino, in primis alle donne incinte o che allattano si consiglia di affidarsi alle regole generali di prevenzione ed alle altre regole predisposte dal Governo negli ultimi giorni di aumento dell'emergenza.

1. Accurata igiene delle mani, richiesta a tutti coloro che hanno contatti con la futura o neomamma

2. Evitare qualunque tipo di vicinanza con persone infette o che sono sospettate di esserlo

3. Non ci sono attenzioni specifiche sulle modalità di parto, ma bisogna prestare particolare attenzione in caso di sospetta o conclamata infezione

Per la mamma e per il bambino è stato diffuso dalla società italiana di Neonatologia il documento 'allattamento ed infezione da Sars-Cov-2' che offre indicazioni per prevenire ed affrontare i possibili casi di contagio madre-neonato.

Fino ad oggi il virus non è stato individuato nè nel liquido amniotico nè nel sangue del cordone ombelicale. Una eventuale infezione neonatale potrebbe essere dovuta ad una trasmissione acquisita dalla mamma post parto per via respiratoria.

Per questo motivo viene consigliato di continuare senza paura ad allattare al seno o con latte materno spremuto. Il coronavirus non è stato ancora mai rilevato nel colostro (latte materno dopo la prima poppata) delle donne affette.