Settimana mondiale della tiroide: ecografie gratuite per bambini e ragazzi

Un'opportunità per un controllo ai più piccoli. All’interno delle iniziative comprese nella Settimana mondiale della tiroide, l’Aoup offre a tutti i bambini e i ragazzi sotto i 18 anni d’età un’ecografia della tiroide con accesso libero e senza il pagamento del ticket. Referente dell'iniziativa è il dottor Graziano Cesaretti, coordinatore regionale toscano della Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica.



Le ecografie saranno eseguite nella stanza 48 del piano primo dell'edificio 1 (Pediatria, Santa Chiara) nei giorni: mercoledì 29 maggio (ore 16-19) e sabato primo giugno (ore 10-13). Il referto sarà consegnato immediatamente.

Per prenotare si può telefonare allo 050 99 2649 (8,30-13 del 24 maggio) e allo 050 99 2635 (ore 8,30-13 dal 27 maggio).

Nel caso in cui il numero delle richieste superi la disponibilità, l'esame sarà comunque svolto in una data successiva.