Giornata nazionale salute della donna: settimana di visite specialistiche gratuite

In occasione della IVª Giornata nazionale della salute della donna, che cade il 22 aprile, Onda - Osservatorio nazionale per la salute della donna - ha promosso una serie di iniziative in tutti gli ospedali del network Bollini rosa per favorire la conoscenza e la prevenzione sulle principali patologie che colpiscono le donne. Così, nella settimana dall’11 al 18 aprile, saranno offerti gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi. Anche l’Aoup ha aderito, di seguito l’elenco delle iniziative.

Trombofilia

L’11, il 15 e il 17 aprile, all’Ospedale di Cisanello, Edificio 2 W, Unità operativa di Laboratorio Analisi chimico-cliniche, Ambulatorio antitrombosi, dalle 12 alle 13 si terranno incontri di consulenza clinica e laboratoristica di trombofilia (con la programmazione di un’eventuale visita di controllo e/o prelievo). Durante la consulenza e l'incontro informativo sarà presente l'AIPA - Associazione Pazienti Anticoagulati.

Prenotazione obbligatoria allo 050.995592 (dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, entro il 9 aprile).

Sempre negli stessi giorni, dalle 14 alle 15, stessa sede, si svolgerà l’incontro aperto alla popolazione dal titolo: 'Trombosi, si può prevenire? La trombofilia come valutazione utile alla prevenzione dell’evento trombotico. Non è necessaria la prenotazione.

Tiroide

Il 18 aprile, dalle 14.30 alle 17, all’Ospedale di Cisanello-Edificio 8, piano terra si terranno consulenze endocrinologiche sulle patologie tiroidee (difetti di funzione tiroidea e patologia nodulare) ed eventuali ecografie tiroidee, qualora necessario. Verranno anche distribuite brochure informative 'Donna e tireopatie'. L’iniziativa è aperta a tutte le fasce di età. Prenotazione obbligatoria allo 050.995001 (telefonare dalle 9 alle 12 dal lunedì al venerdì. Gli appuntamenti saranno dati in ordine cronologico di telefonata fino all'esaurimento dei posti disponibili).

Visite nutrizionistiche con valutazione composizione corporea

Il 12 aprile - Ospedale Santa Chiara - edificio 12 - piano terra, stanza 29, dalle 9 alle 11.30. Portare eventuali esami ematochimici recenti. I pazienti devono essere digiuni da almeno due ore. Prenotazione obbligatoria allo 050.993763 (telefonare dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 11. Le prenotazioni avverranno in ordine cronologico, fino ad esaurimento dei posti).

Consulenze psichiatriche

Il 15 e 16 aprile - Ospedale Santa Chiara - edificio 4 (Psichiatria 1) - piano terra, dalle 9 alle 12. Prenotazione obbligatoria allo 050.992642 (telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.30). Le prenotazioni avverranno in ordine cronologico, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Ancora: il 18 aprile - Ospedale Santa Chiara - Edificio 4 (Psichiatria 2) - Piano terra, dalle 15 alle 18. Prenotazione obbligatoria, stavolta al numero 050.992965 (al momento della telefonata specificare che la visita richiesta rientra nel programma Bollini Rosa - Le prenotazioni avvengono in ordine cronologico, fino ad esaurimento dei posti disponibili).

Consulenze diabetologiche

Il 15 e 16 aprile, Ospedale Santa Chiara - edificio 12 - primo piano- stanza 52-53, dalle 9 alle 11.30. Le consulenze sono rivolte alle donne dai 18 anni in su.

Prenotazione obbligatoria al lo 050.993763 (telefonare dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11, a partire dal 1 aprile. Il servizio è rivolto alle donne con familiarità per diabete o con anamnesi positiva per diabete gravidico oltre che alle pazienti già affette da diabete o ridotta tolleranza al glucosio).

Visite cardiologiche e elettrocardiogramma basale

Il 16 e il 18 aprile, Ospedale Santa Chiara - edificio 12 - 1° piano ambulatori Medicina universitaria 1, dalle 10 alle 13. Il numero delle prestazioni offerte è di 6 al giorno e sono rivolte alle donne dai 18 anni in su, munite di eventuale documentazione clinica personale (precedenti ricoveri, esami sangue, esami strumentali). L'elettrocardiogramma sarà eseguito prima della visita cardiologica.

Prenotazione obbligatoria al nr. 050 993763 (telefonare a partire dal 1 aprile, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 11.00. Le prenotazioni avverranno in ordine cronologico fino ad esaurimento dei posti disponibili).

Valutazione funzionale perineale

L’11 e il 12 aprile, Ospedale Santa Chiara - edificio 1 - piano terra - ambulatorio n. 60, dalle 9 alle 13 (12 aprile) e dalle 15 alle 18 (11 aprile). E’ obbligatoria la prenotazione al nr. 050 992308 (lasciare un messaggio in segreteria telefonica specificando che si tratta della campagna “Bollini rosa” e il proprio numero telefonico. Verrete richiamate. Le prenotazioni sono in ordine cronologica, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Consulenza preconcezionale di coppia, consulenza di coppia:

Il 13 aprile, Ospedale Santa Chiara - edificio 23 - Unità operativa Andrologia, piano terra , dalle 9 alle 13. Prenotazione obbligatoria allo. 050.992789 (telefonare dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 10.30; il lunedì e giovedì anche dalle 14 alle 15. Le prenotazioni avverranno in ordine cronologico, fino ad esaurimento dei posti disponibili).

Colloquio fertilità e procreazione medicalmente assistita

Il 17 aprile, Ospedale Santa Chiara - edificio 5 - Procreazione medicalmente assistita, secondo piano, dalle 9 alle 13. Il colloquio è rivolto alla coppia, uno ogni 20 minuti, in 2 ambulatori attivi contemporaneamente. Prenotazione obbligatoria allo 050.992948 (le prenotazioni vengono effettuate in ordine cronologico, fino ad esaurimento dei posti disponibili).

Menopausa

Il 16 aprile, Ospedale Santa Chiara - edificio 5, secondo piano, dalle 9 alle 13 è previsto un incontro aperto alla popolazione dal titolo 'La menopausa'. L’incontro è rivolto a tutta la popolazione interessata e sarà svolta dal presidente della Società Italiana della Menopausa e dai suoi collaboratori. Prenotazione consigliata allo 050.993681 (posti disponibili 30).

Visite ginecologiche

Il 16 aprile, Ospedale Santa Chiara - edificio 5, secondo piano, dalle 9 alle 12 (posti disponibili 6). Prenotazione obbligatoria allo 050.993681 (telefonare dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13; le prenotazioni vengono effettuate in ordine cronologico, fino ad esaurimento dei posti disponibili).

Visite uro-ginecologiche

L’11 aprile, Ospedale Santa Chiara - edificio 5, secondo piano, dalle 9 alle 12 (posti disponibili 6). Prenotazione obbligatoria allo 050.993681 (telefonare dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13; le prenotazioni vengono effettuate in ordine cronologico, fino ad esaurimento dei posti disponibili).

Supporto alle donne con tumore al seno e ai loro familiari

Il 17 aprile, Ospedale Santa Chiara - edificio 6 (Centro Senologico) - Aula multidisciplinare (primo piano), dalle 16 alle 19. Incontro aperto alla popolazione 'Voglio esserci per te e condividere l’esperienza della malattia - Le relazioni che curano'. L’iniziativa è rivolta alle donne, ai loro familiari e a tutte le persone per loro significative, con l’obiettivo di sensibilizzarli e di sostenerli nella comunicazione e nella gestione emotiva di questi temi. L’evento si articolerà in due parti: una sessione interattiva con i partecipanti condotta dalla psico-oncologa e dal direttore del Centro Senologico e un laboratorio sulla comunicazione condotto dalla psico-oncologa e dalla psicologa. Al termine dell’evento si terrà un concerto musicale di Roberto Fabbriciani da parte dei 'Donatori di Musica'.