Mal di testa: prevenzione e rimedi naturali per combatterlo

Il mal di testa è indubbiamente uno dei disturbi più diffusi tra la popolazione. Tecnicamente definito cefalea, il mal di testa corrisponde a un dolore generico, spesso invalidante, che colpisce la regione della testa irradiandosi via via fino al collo. Esistono centinaia di forme di mal di testa, distinte sostanzialmente in base alla localizzazione del dolore, alla sua intensità, alla ciclicità del disturbo e al modo in cui si manifesta. Data quindi l'eterogeneità del mal di testa, è spesso difficile risalire immediatamente alla causa scatenante.

L’emicrania è una forma di mal di testa cronico in grado di causare dolore molto intenso, che può arrivare a persistere per ore o addirittura per giorni; i sintomi possono essere così gravi da spingere il paziente che ne viene colpito a cercare un luogo buio e tranquillo per riposare.

L'emicrania è una patologia sottovalutata che molto spesso rimane non diagnosticata e non trattata: colpisce l'11,6% della popolazione italiana, ma è tre volte più frequente tra le donne, secondo la ricerca 'Vivere con l'emicrania', realizzata dal Censis con la collaborazione di Eli Lilly, Novartis e Teva.

Alcuni episodi di emicrania sono preceduti o accompagnati da segni o sintomi sensoriali premonitori (definiti aura), come flash di luce, visione di punti neri o formicolio alle gambe o alle braccia. Inoltre, insieme all’emicrania spesso si presentano nausea, vomito ed estrema sensibilità alla luce e ai rumori.

Per affrontare e contrastare il mal di testa i farmaci appropriati, combinati con rimedi casalinghi e modifiche dello stile di vita, possono davvero fare la differenza. Ecco allora alcuni suggerimenti da attuare per prevenire la cefalea e per combatterne i sintomi, oltre a quattro semplici esercizi da attuare durante gli attacchi.

Prevenire la cefalea

Vi sono diversi modi per prevenire la comparsa del mal di testa, che implicano una modifica del proprio stile di vita e danno ottimi risultati a lungo termine nel ridurre il numero e la gravità degli attacchi di cefalea. Prova a seguire uno o più di questi suggerimenti:

Seguire una dieta sana e bilanciata, cercando di evitare gli alimenti più "rischiosi" per il mal di testa, come cioccolata, alcolici, latticini e cibi grassi. Inoltre, non saltare i pasti: il digiuno, per esempio, è un fattore determinante nel mal di testa.

Fai esercizio fisico regolare. Soprattutto gli esercizi aerobici, se praticati con regolarità, riducono la tensione e possono contribuire alla prevenzione dell’emicrania. Riscaldati lentamente e accuratamente: l’esercizio fisico intenso e improvviso, infatti, può provocare attacchi di mal di testa.

Fai degli impacchi freddi. Tra i rimedi naturali più indicati per contrastare i sintomi del mal di testa da stress, sarà sufficiente immergere una garza sterile in acqua fredda ed applicarla sulla testa; inoltre puoi arricchire l'acqua con qualche goccia di olio essenziale rilassante, come quello di camomilla, di basilico, di lavanda o di menta piperita.

Assicura all'organismo un riposo regolare: evita di dormire troppo o troppo poco e cerca di andare a letto e di svegliarti a orari regolari.

Assumi alimenti, o se necessario degli integratori, ricchi di vitamina C e magnesio .

Non abusare di farmaci antinfiammatori ed antidolorifici: i soggetti che assumono questi farmaci frequentemente rischiano che il mal di testa si ripresenti più spesso per il cosiddetto effetto rimbalzo.

Prova l'agopuntura, gli esercizi di rilassamento, la meditazione e lo yoga, utilissimi per prevenire il mal di testa da stress.

, gli esercizi di rilassamento, la meditazione e lo yoga, utilissimi per prevenire il mal di testa da stress. Tieni un diario del mal di testa: ti aiuterà a capire meglio quali sono i fattori scatenanti e quale terapia è più efficace.

Cosa fare durante un attacco

Ci sono comportanti e alimenti che puoi assumere durante gli attacchi di cefalea per ridurne gli effetti. Eccone alcuni:

Secondo alcune fonti, il mal di testa svanisce più rapidamente quando si dorme a pancia in su, in posizione supina. Infatti, dormire in una posizione scomoda o a pancia in giù può favorire la contrazione dei muscoli della nuca ed incidere negativamente sul mal di testa.

Respira profondamente: la respirazione profonda incoraggia il rilassamento e scaccia la tensione. Inspira partendo dall'addome, per poi far 'risalire' il respiro al torace. Poi, espira lentamente.

Un vecchio rimedio, ma molto efficace, prevede di praticare una fasciatura stretta alla testa: avvolgi la testa con una benda piuttosto stretta per ridurre l'afflusso di sangue al cuoio capelluto e diminuire le pulsazioni tipiche della cefalea.

Spegni le luci; le luci molto forti, le lampade fluorescenti e tutte le fonti luminose possono scatenare o peggiorare il mal di testa. Inoltre, quando esci di casa, soprattutto in estate, ricordati di indossare sempre degli occhiali da sole.

Auto massaggi e digitopressione

Le digitopressioni agiscono sui punti dei meridiani energetici, dando grande sollievo in caso di dolore. Ecco alcuni massaggi che possono essere utili per affrontare le cefalee più comuni: