Fare la mappatura dei nei a Pisa

In molti casi prestiamo poca attenzione ai nei che punteggiano la nostra pelle. Sono macchie talmente piccole – salvo casi specifici – alle quali difficilmente si presta un interesse quotidiano approfondito. In alcuni casi però queste zone più scure possono nascondere delle minacce. Ecco perché è molto importante effettuare un check up periodico dei nostri nei: di seguito alcuni passaggi fondamentali da seguire.

1. Mappatura dei nei

Il termine mappatura dei nei si riferisce ad un programma di controllo per coloro che sono ad alto rischio di sviluppare il melanoma maligno. Questo programma include un esame clinico della pelle e la dermoscopia, al fine di identificare e valutare lesioni preoccupanti. La mappatura dei nei è mirata a diagnosticare il melanoma nelle sue fasi il più possibile precoci, identificando la comparsa di nuovi nei o il cambiamento di quelli già esistenti. Le caratteristiche del neo possono destare sospetti di melanoma maligno, soprattutto se la lesione ha una struttura disordinata sia ad occhio nudo che in seguito a dermoscopia.