Massaggi rilassanti a Pisa: dove andare

Coccolati, accarezzati e sciolti: il massaggio è una vera e propria cura per il corpo e la mente, che nel corso del tempo si è affermata anche a Pisa.

1. Origini e moderne applicazioni

Il massaggio (dal greco ‘massein’ che significa impastare, modellare) è la più antica forma di terapia fisica, utilizzata nel tempo da differenti civiltà, per alleviare dolori e decontrarre la muscolatura allontanando la fatica. Oggi trova spazio all'interno della fisioterapia, della medicina alternativa e nei trattamenti estetici. Ne esistono infatti diversi tipi, con differenti finalità: distensivi, muscolari, sportivi, antidolore, drenanti, anticellulite e rilassanti. La pratica ha origine, come storicamente noto, in India, si è poi successivamente diffusa in Cina paese nel quale è molto praticata e dal quale viene esportata in tutto il mondo. Fra i vari tipi di massaggio praticate in oriente spiccano il massaggio cinese tuina insiema a quello giapponese shiatsu, basati entrambi sulla medicina tradizionale cinese da cui deriva anche l'agopuntura. Vi è poi quello tailandese, il massaggio thai e quello indiano ayurvedico.

La massoterapia è il massaggio con finalità terapeutica svolto da un terapista abilitato (di norma fisioterapista o il massofisioterapista). Rappresenta il massaggio applicato sul corpo tenendo conto delle condizioni generali del paziente (sesso, età, soggettività, problema da trattare e capacità di reazione dell'organismo) e si distingue da quello non terapeutico (benessere o estetico) per profondità di azione e finalità.