I migliori ortopedici a Pisa

Quando si incappa in un brutto infortunio che provoca la frattura di un osso, il miglior auspicio è quello di trovare uno specialista in grado di fornirci il miglior servizio possibile per un recupero ottimale. Ecco di seguito alcuni riferimenti per individuare i migliori ortopedici e centri specializzati in ortopedia di Pisa.

Massimo Michelotti riceve al ‘Kinetic Center’ di via Impastato 3, e presso il ‘Centro Le Querciole’ in via Cisanello 1/A. Presso lo stesso centro ricevono anche Giuseppe Rettuccia, Nicola Piolanti e Enrico Tozzi.

Presso ‘Kinetic Center’ riceve anche Fabrizio Polese.

Giuseppe Restuccia riceve anche presso la ‘Casa di Cura di San Rossore’ in viale della Cascine 152/F: oltre a lui, l’equipe di ortopedici e specialisti traumatologici è ampia e costituita da profili di altissimo livello.

Angelo Fascetti riceve presso lo studio privato in via Bianchi 51 e presso gli ‘Studi medici Toscana’ situati in via Gramsci 3.

Pierpaolo Summa riceve presso il proprio studio privato in via Matteucci 36.

Pilade Flaviano Tarrini riceve in due strutture: in via Zambra 1 a Navacchio presso l’Ospedale della Misericordia e in Largo Ciardelli a San Piero a Grado.