Pisa tra le capitali europee della lotta contro l'obesità

C’è anche Pisa fra le capitali europee della lotta all’obesità. Grazie ad un cartellone di eventi che inizia oggi, 12 aprile, e proseguirà fino a giugno inoltrato. Due mesi di iniziative realizzate nell’ambito di 'Pisa città che cammina', il progetto nato alcuni anni fa da un'intuizione del professor Aldo Pinchera (luminare di fama mondiale, a lungo direttore del Dipartimento di Endocrinologia e del Centro Obesi dell’Azienda Ospedaliera Pisana) e portato avanti da Società della Salute della Zona Pisana e Comune di Pisa grazie alla fondamentale collaborazione dell’Uisp di Pisa cui è affidata la gestione.

"Investire sulla prevenzione è una necessità - afferma la presidente della SdS Pisana, Gianna Gambaccini - a maggior ragione in un territorio come il nostro che, stando agli ultimi dati disponibili, è caratterizzato da un’incidenza fra le più alte della Toscana di popolazione obesa (11,98%) e sedentaria (30,84%). I percorsi educativi che vanno in questa direzione, come quelli di 'Pisa città che cammina' sono una priorità perché la prevenzione è un vantaggio per tutti: per i cittadini che possono vivere più a lungo in condizione di benessere e anche per la sanità del territorio".

Soddisfatto anche il coordinatore del progetto Verter Tursi: "Il progetto e il calendario d’iniziative che abbiamo messo in piedi vogliono affermare che, per prevenire l’obesità, è senz’altro necessario mangiare più sano e fare maggiore attività sportiva, ma occorre anche pensare la città e il territorio secondo nuovi modelli, capaci di mettere al centro la persona con i suoi bisogni anziché l’automobile e la continua meccanizzazione di ogni movimento".

Gli appuntamenti

Le iniziative sono cominciate questa mattina, 12 aprile, dall’area a verde lungo Piazzale Michelangelo, al Cep, prima tappa di quel 'Divieto di accesso, giochi in corso' che si propone proprio di riportare i più piccoli ad occupare, in modo ludico, gli spazi pubblici. Protagonisti sono stati i bambini delle elementari dell’Istituto comprensivo Toniolo.

Mercoledì 17 aprile a Marina di Pisa la stessa iniziativa sarà ospitata in Piazza Gorgona (protagonisti gli alunni delle 'Nicola Pisano'), il 14 maggio a Porta Fiorentina nel piazzale dell’ex Stazione Leopolda (coinvolti i bimbi delle 'Fucini'), il 15 a Putignano, in via Ximenes (Istituto comprensivo 'Gamerra'), il 16 a Porta a Lucca, nel piazzale adiacente alle elementari 'Filzi' (Istituto comprensivo Tongiorgi), il 17 alle Officine Garibaldi (Istituto comprensivo Fibonacci) e il 22 nel quartiere di San Martino (Istituto comprensivo Galilei).

Tanti anche i convegni e le occasioni di riflessione. La prima già lunedì 15 aprile alle Officine Garibaldi (ore 16.30) con una tavola rotonda cui interverranno Legambiente e l’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Raffaele Latrofa, e l’architetto Fabio Daole che faranno il punto sulle priorità cittadine in materia di cura dei parchi e del verde pubblico.

Obesity Day

Il clou, però, sarà fra il 17 e il 18 maggio, in occasione dell’Obesity Day, la giornata mondiale promossa dall’associazione europea per gli studi sull’obesità (Aeso), con Pisa che sarà fra le città europee protagoniste dell’iniziativa.

La mattina di sabato 18 i riflettori si accenderanno sulle antiche mura di Pisa, teatro di una passeggiata di un chilometro e mezzo che si concluderà proprio in Piazza dei Miracoli, con tanto di ripresa aerea su tutti i partecipanti, riconoscibili dall’alto perché indosseranno un giubbetto caratterizzante la lotta contro l’obesità. Un’iniziativa di sensibilizzazione che proseguirà nel pomeriggio: prima (alle 15) con passeggiate di cinque mila passi visitando i luoghi più suggestivi della città, poi (alle 16.30) con l’apertura della postazione per calcolare il proprio indice di massa corporea e la velocità ideale di cammino per guadagnare salute, infine (alle 17) la proiezione del filmato 'Le passeggiate della salute fuori e dentro la città' e alle 17.30 merenda sana e premiazione per tutti i partecipanti.

Il giorno prima, venerdi 17, invece, dalle 10 giochi in strada per i più piccoli e alle 16.30 alle Officine Garibaldi la tavola rotonda 'Muoversi, mangiare sano e fare sport per ben essere in una città a misura di cittadino' durante la quale saranno presentati i principali risultati e azioni in materia di contrasto dell’obesità portate avanti da 'Pisa città che cammina'. Un altro momento di riflessione è già fissato per mercoledì 22 maggio all’Ippodromo di San Rossore (alle 11.30 convegno su 'Il movimento per vivere più a lungo ed in buona salute'). A giugno, infine, il momento conclusivo.