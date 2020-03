Tutti i benefici e le proprietà della passiflora

La passiflora è conosciuta principalmente per la sua azione calmante e per essere uno dei rimedi fitoterapici più utilizzati in caso di disturbi della sfera nervosa, come ansia e stress.

Le proprietà

La passiflora contiene alcaloidi, flavonoidi, fitosteroli, acidi fenoli, cumarine, eterosidi, cianogenici e tracce di olio essenziale. Tutti questi componenti, in particolare i flavonoidi, svolgono un'azione calmante sul sistema nervoso centrale. La pianta presenta proprietà sedative e ansiolitiche, ottima, quindi, anche per combattere l'insonnia, in quanto stimola un sonno fisiologico senza risvegli notturni. La pianta può essere usata, poi, in caso di stress, ansia e senso di angoscia, ma anche nei disturbi della menopausa, come nervosismo e irritabilità. Gli alcaloidi, inoltre, hanno un'azione antispasmodica, e contribuiscono a rilassare i muscoli dell'utero, dell'apparato gastrointestinale e bronchiale. La passiflora, quindi, è indicata anche contro i dolori mestruali, in caso di crampi alla pancia e in tutte le forme di dolore caratterizzate da spasmi.

Controindicazioni

A causa del suo potenziale effetto ossitocinico, la passiflora è controindicata per le donne in gravidanza. Inoltre, si sono riscontrate interazioni con la passiflora e farmaci ansiolitici, tanto da poter potenziale gli effetti collaterali e indesiderati.

Come assumerla

La passiflora può essere assunta sia come infuso, da bere al bisogno, sia in tintura madre. Basta diluire 30 gocce in acqua da assumere anche tre volte al giorno o prima di andare a dormire. La passiflora, poi, può essere assunta anche sotto forma di integratore alimentare.