A Volterra riprende l'attività dell'ambulatorio allergologico

Sarà la dottoressa Giuseppina Levantino, specialista in immunologia ed allergologia, a gestire l'ambulatorio allergologico di Volterra che riprenderà la regolare attività. "Vogliamo ringraziare la dottoressa per la sua disponibilità, specialmente in un momento come questo, dove è difficile reperire personale medico, in particolare nelle zone interne", afferma la direzione dell'Azienda Usl Toscana nord ovest.

"E’ nostra intenzione – conclude l'Azienda – mettere in atto tutto quanto possibile per incentivare i giovani medici a scegliere di lavorare anche in presidi più piccoli e decentrati, perché questi sono una ricchezza che non deve essere dispersa. Per questo stiamo lavorando, anche in accordo con l'Università, per finanziare ulteriori borse di studio, già a partire dai prossimi mesi". Gli appuntamenti per le visite allergologiche saranno inserirti a CUP con precedenza per i cittadini dell'Alta val di Cecina.