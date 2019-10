4° Settimana nazionale della dislessia: gli eventi a Pisa dal 7 al 13 ottobre

L'Associazione italiana dislessia (Aid) annuncia l'avvio della 4° edizione della Settimana nazionale della dislessia, che si terrà dal 7 al 13 ottobre 2019, in concomitanza con la European Dyslexia Awareness Week, promossa dalla European Dyslexia Association (EDA). Come per le scorse edizioni, anche quest’anno è previsto un articolato programma di eventi di informazione e sensibilizzazione, organizzato su tutto il territorio nazionale da oltre 1.000 volontari, parte di 95 sezioni provinciali AID, in collaborazione con 300 tra enti pubblici e istituti scolastici. Il fil rouge della manifestazione quest’anno è 'Diversi e Uguali: promuoviamo l’equità', a sottolineare il valore della diversità di ogni persona, da tutelare attraverso pari diritti e opportunità, per una società realmente inclusiva.

Gli eventi di dibattito e confronto organizzati a Pisa sono i seguenti:

Incontro 'Tutor e computer: impariamo un metodo di studio' . Martedì 8 ottobre 2019, Ore 17:00 – 19:30 IPSAR "G. Matteotti", via Giuseppe Garibaldi, 194, Pisa. ​ Introducono l’incontro: Giovanna Soldi, Past President della sezione AID Pisa; Silvia Cosci, genitore socio attivo della sezione AID Pisa Interventi di: Donatella Ciuffolini, Referente DSA dell’USR della Toscana; Eleonora Gambogi, Psicologa e Tutor AID; Valeria Raglianti, Referente DSA- UST di Pisa e Formatrice AID Evento aperto al pubblico, ingresso libero e gratuito. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

. Introducono l’incontro: Giovanna Soldi, Past President della sezione AID Pisa; Silvia Cosci, genitore socio attivo della sezione AID Pisa Interventi di: Donatella Ciuffolini, Referente DSA dell’USR della Toscana; Eleonora Gambogi, Psicologa e Tutor AID; Valeria Raglianti, Referente DSA- UST di Pisa e Formatrice AID Evento aperto al pubblico, ingresso libero e gratuito. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Incontro 'Mappe efficaci per sostenere verifiche ed esami'. Giovedì 10 ottobre 2019, ore 17:00 – 19:30 Convento dei Cappuccini di San Giusto, Via dei Cappuccini, 2 b, Pisa. Lezione partecipata rivolta soprattutto a ragazzi e genitori per sottolineare l’importanza degli strumenti compensativi e mostrare la realizzazione di mappe mentali e concettuali e sollecitare il confronto e lo scambio di esperienze positive (e non) fra ragazzi, genitori e docenti. Introduce l’incontro Sara Attanasio, genitore e socia della sezione AID Pisa. Interventi di: Giovanna Soldi, Formatrice AID Scuola; Francesco Biagioni, Presidente della sezione AID Pisa e Testimonial senior del Progetto My Story. Evento aperto al pubblico, ingresso libero e gratuito. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per una donazione e per sostenere le attività dell’Associazione Italiana Dislessia qui. Tutte le donazioni a favore di AID sono fiscalmente deducibili o detraibili. L'Associazione iItaliana dislessia nasce con la volontà di fare crescere la consapevolezza e la sensibilità verso il disturbo della dislessia evolutiva, che in Italia interessa circa 2.000.000 di persone. L’Associazione conta oltre 18.000 soci e 98 sezioni attive distribuite su tutto il territorio nazionale. Aid lavora per approfondire la conoscenza dei DSA e promuovere la ricerca, accrescere gli strumenti e migliorare le metodologie nella scuola, affrontare e risolvere le problematiche sociali legate ai DSA. L’Associazione, senza fini di lucro, è aperta ai genitori e familiari di bambini dislessici, ai dislessici adulti, agli insegnanti e ai tecnici (logopedisti, psicologi, medici).