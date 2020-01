Ponsacco: alla Misericordia una giornata sulla prevenzione cardiovascolare

Il 15 febbraio, dalle 9 alle 13, la Misericordia di Ponsacco ha organizzato una giornata sulla prevenzione cardiovascolare dal titolo 'Cuore, Batticuore...non solo Amore'. A tal proposito gli ambulatori della Misericordia saranno aperti per effettuare elettrocardiogramma e consulenza cardiologica a chi ne faccia richiesta entro il 10 di febbraio. Per prenotazioni telefonare al nr. 348 684 5871.

Il direttore della Misericordia Piero Iafrate commenta: "Nel mese dell'amore e in un'ottica di favorire la prevenzione, abbiamo pensato di offrire a chi ne faccia richiesta un numero limitato di visite con Ecg. Le stesse verranno eseguite da cardiologi e specialisti che opereranno gratuitamente. Devo ringraziare i medici della Misericordia, i sanitari e i volontari per la loro disponibilità".

Il governatore Alberto Lemmi: "La nostra struttura è sempre più vicina alle persone con l'obiettivo di offrire servizi diagnostici di qualità e a sostegno dei cittadini. Le offerte raccolte verranno impiegate per l'acquisto di apparecchiature elettromedicali d'avanguardia".

