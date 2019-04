Progetto Melanoma: visite dermatologiche gratuite

Dopo la due giornate di visite gratuite organizzate a gennaio e febbraio, Fondazione ANT riporta a Pisa il Progetto Melanoma. Il 16 aprile i cittadini di Pisa e provincia avranno a disposizione 30 visite dermatologiche gratuite per la diagnosi precoce dei tumori della cute.

Un ringraziamento particolare da ANT va a Farmacie Comunali Pisa Spa, che ospiterà di nuovo nei propri ambulatori di Via Vittorio Veneto 16 questa iniziativa e che sosterrà la Fondazione con l’offerta di uova di Pasqua all’interno delle proprie farmacie.

Le prenotazioni telefoniche, obbligatorie per accedere alle visite, saranno possibili dall'8 al 12 aprile. Per fissare una visita è necessario chiamare, solo in orario 9,30-13, il n. 3490693571. Le visite saranno prenotabili fino ad esaurimento posti.