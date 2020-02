Arredare la casa con il Feng Shui: le regole da seguire

La pratica orientale del Feng Shui ha importanti ricadute sulla vita quotidiana delle persone. Questo metodo, infatti, ha lo scopo di creare un ambiente armonioso e sereno in casa, seguendo determinate regole.

Cos'è il Feng Shui

Questa pratica, quindi, ricerca l'armonia in diverse cose: nell'ambiente domestico, nella disposizione dell'arredamento, nelle luci, ma anche nelle piante, nella camera da letto e tutto quello che compone una casa. In Cina, dove il Feng Shui è nato migliaia di anni fa, non si fa riferimento solo al fattore estetico quando si tratta della propria abitazione, ma anche alle forze energetiche che circolano all'interno della casa, e che possono essere bloccate da pareti o arredi collocati in punti sbagliati.

Rigidi canoni

Il metodo Feng Shui viene seguito sia in caso di acquisto di una casa già pronta, sia in fase di costruzione o ristrutturazione. La casa, infatti, viene esaminata e scelta in base all'energia che si può percepire all'interno. Inoltre, anche per chi vuole costruire una casa da zero, deve seguire delle regole precise: la facciata e l'ingresso principale devono essere rivolti a sud, nelle vicinanze dovrebbero esserci dei corsi d'acqua, oppure all'interno dell'abitazione non ci devono essere degli angoli troppo acuti che bloccano il flusso dell'energia, e molte altre.

Armonia

Feng Shui significa 'vento e acqua', e secondo questa disciplina l'armonia dipende dall'equilibrio tra i due principi fondamentali: lo Yin e lo Yang, due forze contrapposte che dominano l'universo. Secondo la tradizione orientale, lo Yin richiama il sesso femminile, la terra, la luna e i colori scuri; mentre lo Yang richiama il sesso maschile, il sole e i colori chiari, il caldo.

Energia

Secondo il Feng Shui in ogni ambiente della casa ci sono delle energie, chiamate 'Ch'i', che interagiscono positivamente o negativamente con la persona. Tuttavia, se qualcosa si frappone fra questi fonti, le energie e il loro flussi vengono bloccati.