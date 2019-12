Idee e consigli per l'apparecchiatura del tavolo durante le Feste

Oltre all'albero di Natale, al presepe e alle decorazioni in casa e in giardino, anche la tavola di Natale ricopre la sua importanza durante le festività.

La tavola di Natale

Per addobbare la tavola si possono scegliere diversi colori, come oro, argento, rosso, bianco e verde, ma anche diversi stili: più sobria, più eccentrica, fantasiosa, tradizionale, ecc. Inoltre, si può puntare sul minimal, con pochi oggetti e accessori sulla tavola ma in sintonia tra loro, oppure si possono usare delle luci, delle candele, ma anche delle decorazioni naturali come rametti di pino, bacche e fiori.

Idee e consigli

Il colore più tradizionale da utilizzare è senza dubbio il rosso, tinta che riesce a donare anche un ambiente caldo e confortevole, da abbinare a diverse sfumature, oppure ad altri colori tradizionali di questo periodo: oro, argento, verde e bianco. Inoltre, come detto prima, al centro della tavola si possono mettere dei centrotavola creati (o comprati) con pigne, rametti di pino, candele, palline di Natale, ecc. Ancora, si possono aggiungere dei segnaposti natalizi dalle mille forme e colori, per esempio a forma di albero di Natale, oppure con delle pigne o con Babbo Natale e i suoi aiutanti. Anche i tovaglioli, poi, possono essere piegati ad arte. Online si possono trovare mille modi diversi per presentare ai propri ospiti dei tovaglioli dalle tante forme diverse. Ancora, per completare la tovaglia è possibile utilizzare dei runner dello stesso colore o in contrasto, per esempio rosso su bianco. Anche i piatti, poi, ricoprono il proprio ruolo sulla tavola di Natale. Si possono scegliere dei piatti a tema natalizio, molto simpatici soprattutto se ci sono bambini, oppure il servizio più bello e prezioso che si ha a disposizione.