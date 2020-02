I consigli migliori per apparecchiare la tavola a San Valentino

San Valentino è in arrivo, e la maggior parte delle coppie sarà già alla ricerca del ristorantino giusto e romantico dove mangiare pietanze particolari e bere del buon vino insieme al proprio partner.

Tuttavia, è possibile optare anche per una scelta diversa. E festeggiare la speciale ricorrenza tra le mura di casa, impegnandosi affinché la serata sia ugualmente speciale. Del resto, anche una cenetta preparata in casa sa lasciare il proprio compagno/a senza parole. Basta adottare qualche semplice accorgimento.



Se siete degli assi in cucina potete cucinare voi, altrimenti anche del cibo da asporto potrebbe essere un’ottima soluzione. Ma la protagonista principale rimane sicuramente la tavola, e questa va assolutamente apparecchiata con cura. Considerato da sempre il colore che caratterizza San Valentino, il rosso deve essere di diritto una componente principale della tavola apparecchiata. Regola numero uno: niente piatti di plastica! Invece che la classica tovaglia potete utilizzare un vis a vis, elemento elegante e indicato per una cena a due.

Per quanto riguarda i fiori, invece, potete andare sul classico con delle rose rosse o, in alternativa, delle peonie o dei tulipani. Anche degli addobbi a forma di cuore, magari creati con dei rami secchi, faranno sicuramente un ottimo effetto. Restando sempre sul rosso, una bella cascata di petali sparsa su tutta la tavola contribuirà a rendere l’atmosfera più romantica. Infine non possono assolutamente mancare le candele. Sistematene una neutra sulla tavola, mentre sparse per la stanza potete optare per delle candele dalle fragranze afrodisiache che, oltre ad emettere una romanticissima luce soffusa, renderanno l’olfatto complice di una bellissima serata.