Presepe fai da te? Ecco alcune idee

Oltre all'albero di Natale, per molte famiglie anche il presepe rappresenta una vera e propria tradizione a cui non si può rinunciare. Anche questa decorazione accompagna tutte le feste, da prima di Natale fino all'Epifania, giorno in cui nel presepe compaiono i tre Re Magi.

Il presepe

Come per l'albero di Natale, anche le decorazioni del presepe vengono usate di anno in anno, introducendo qualche nuova statuina ogni tanto. Il presepe, poi, può essere creato in molti modi diversi, a seconda dei materiali che si utilizzano, delle statuine presenti, ma anche se si tratta di un presepe da interno o da esterno. Creare il presepe, quindi, può dare molta soddisfazione, e può essere un ulteriore attività da fare in famiglia per le feste.

Come farlo

Il presepe fatto in casa dovrebbe essere un giusto mix tra decorazioni comprate al negozio e decorazioni fai da te. Se si ha buone doti manuali, si possono realizzare a mano i vari personaggi con diversi materiali (legno, carta, plastica, ecc), ma questo potrebbe richiedere molto tempo e degli strumenti di lavoro che non si hanno in casa sempre. Se le statuine, quindi, sono di difficile realizzazione, per l'ambiente, invece, ci si può sbizzarrire. Per creare i fiumi, basterà usare della carta stagnola, tagliata in piccole striscioline e modellata con le mani per creare le increspature dell'acqua, oppure utilizzare il vetro proveniente da vecchi cocci di bottiglia. Ancora, si possono usare dei tronchi o dei rami per posizionare le varie casette del presepe, anche ad altezze diverse, della carta blu con le stelle per creare lo sfondo, oppure usare della ghiaia per fare le strade. Con del cartoncino e dei tappi di sughero, poi, è possibile creare uno sfondo con i paesini di montagna e con l'ovatta si può fare la neve. Infine, non deve mancare il muschio, perfetto per ricoprire le casette o la base del presepe.