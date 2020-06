Le migliori soluzioni salvaspazio per arredare gli ambienti piccoli

Lo spazio in casa è una risorsa a cui è difficile rinunciare. Negli ultimi anni gli appartamenti sono diventati sempre più piccoli. Bilocali e mansarde sono diventate un must have, quindi nel corso degli anni è cambiato il modo di arredare le case.

Le soluzioni per avere tutto ciò di cui abbiamo bisogno sfruttando al meglio lo spazio sono semplici, basta scegliere mobili salvaspazio.

Molti sono realizzati su misura, alcuni sono a scomparsa, ma la loro caratteristica è quella di essere funzionali e versatili.

Non sapete come arredare casa piccola senza rinunciare a nulla? Vediamo alcune idee salvaspazio pensate per sfruttare al meglio l’angolo cieco o una parete poco utilizzata.

Cucina

La cucina è la stanza della casa in cui si cerca la comodità, quindi i mobili salvaspazio non possono mancare. Come? Sfruttando al meglio ogni centimetro delle pareti in tutta la loro altezza. Mensole e ripiani sono perfetti per conservare piatti e bicchieri.

Per le pentole e le padelle meglio puntare sui pensili a muro, possiamo sistemarli all'interno in base al loro utilizzo.

Gli amanti della cucina sanno bene l’importanza degli utensili, quindi per non rinunciare a nulla, possiamo ricorrere alle barre con magneti su cui appendere tutto ciò che ci serve per cucinare.

Il tavolo è un elemento indispensabile all’interno della cucina, possiamo scegliere quello a parete o l’isola, che può diventare anche un comodo piano lavoro.

In alternativa possiamo optare per un tavolo con rotelle da spostare in base alle necessità. Se lo spazio è molto piccolo, un’alternativa è il tavolo con le sedie richiudibili da aprire all’occorrenza e per occupare poco spazio quando non lo utilizziamo lo possiamo appendere ai ganci a muro.

Per quanto riguarda gli elettrodomestici, difficile rinunciare al frigorifero, forno o microonde, l’alternativa è scegliere quelli ad incasso che occupano poco spazio e ci permettono di avere tutto a portata di mano.

Chi vive in un monolocale e non vuole avere la cucina a vista, un’idea carina è scegliere quella a scomparsa. Basta chiudere la porta scorrevole e in pochi secondi avremo un ambiente del tutto diverso.

Camera da letto

Anche in camera da letto bisogna ottimizzare gli spazi. La scelta più funzionale è il letto contenitore. Il cassettone permette di conservare al suo interno coperte e lenzuola recuperando spazio. In alternativa si può scegliere un letto con cassettiera e vani contenitori, che funge da armadio in cui inserire parte del guardaroba.

Se amiamo leggere ma non abbiamo lo spazio sufficiente per un comodino possiamo optare per il modello con testiera funzionale. Questa è formata da vani in cui sistemare dai libri, alla sveglia alla luce.

Oltre al classico letto, per recuperare spazio nella camera dei piccoli, si può scegliere il modello a castello o a ponte, così da avere due letti che occupano la superficie di uno. In alternativa si può scegliere quello a soppalco, con il letto nella parte alta, la scrivania in quella bassa.

Le scarpe possono occupare molto spazio, quindi possiamo scegliere le scarpiere verticali da appendere alla parete o alla porta.

Bagno

Creme, shampoo e prodotti di bellezza sono fondamentali per la routine di bellezza. Allora per non rinunciare a nulla, il lavabo con mobile contenitore, di sicuro non può mancare nel nostro bagno.

Anche in questo ambiente è fondamentale sfruttare al meglio le pareti. Lo scaldasalviette è un’ottima soluzione per avere un ambiente caldo su cui sistemare gli asciugamani.

Con la casa piccola difficile avere a disposizione lo spazio sufficiente per un’asciugatrice elettrica. Quindi lo stendibiancheria diventa il nostro alleato e quello a parete richiudibile ci permette di avere la biancheria asciutta occupando poco spazio.

Rasoi, piastre e asciugacapelli sono indispensabili, ma occupano spazio, quindi possiamo utilizzare portaoggetti a parete che ci permetteranno di avere tutto in ordine.

Soggiorno

Anche in soggiorno i muri devono essere ottimizzati, quindi possiamo scegliere di installare una parete attrezzata alternato ripiani chiusi, in cui conservare le cose preziose e mensole a vista su cui sistemare libri o vinili perfetti per recuperare spazio e dare un aspetto dinamico alla stanza.

Se si ha spazio per un tavolo, meglio scegliere quello regolabile, come quello a libro che possiamo aprire quando abbiamo ospiti a cena.

In una casa piccola, una soluzione salvaspazio immancabile è il divano letto. Disponibile in diverse grandezze e stili diventa fondamentale quando vogliamo ospitare un nostro caro, ma non abbiamo una camera in più!

