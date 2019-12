La libreria come oggetto di arredo: tutte le idee

In ogni casa c'è una libreria, che sia piccola e stretta, o alta e grande, che contenga solo libri o anche piante, portaoggetti e suppellettili. Ma come si può creare una libreria originale e di design?

Libreria a parete

Si tratta di un'idea d'arredamento che va molto di moda negli ultimi anni, e in pratica si tratta di ricoprire un'intera parete della stanza con un muro di libri. Questo arredo ha un grande impatto sullo stile della stanza, ma anche sull'intera casa. Di solito, poi, queste librerie vengono fatte su misura, in modo da coprire ogni centimetro della parete.

Diverse forme

Il fatto di fare su misura queste librerie, poi, permette di dare loro forme e dimensioni diverse, in base anche alle particolarità dello spazio. Per esempio, si trovano le librerie a ponte, quelle progettate sotto una scala, oppure librerie che incorniciano una finestra o un angolo di lettura. Ancora, si trovano librerie più moderne e di design, anche componibili e con pareti attrezzate per contenere qualsiasi cosa. Queste, poi, possono essere progettate per ogni stanza della casa, che sia il salotto o la camera da letto.

Accessori

E'importante, comunque, non riempire troppo la libreria, e lasciare qua e là degli spazi vuoti tra i libri o tra gli oggetti sugli scaffali, in modo da donare equilibrio. Inoltre, la libreria si può abbellire con diversi accessori, come una classica scala da libreria, che diventa utile soprattutto per le librerie a muro che arrivano fino al soffitto. Oppure, possono essere installati dei LED per retroilluminare gli oggetti, donando una bella atmosfera a tutta la stanza.