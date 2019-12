Tutte le proprietà e i benefici della lampada di sale

Le lampade di sale, formate da sale rosa dell'Himalaya, non sono soltanto degli oggetti che consentono di illuminare la propria casa con una luce molto calda di colore arancione, ma hanno anche diversi benefici per la salute. In primis, rilevano l'umidità della stanza in cui sono state collocate, in quanto il sale presente assorbe naturalmente l'umidità.

Proprietà della lampada

Il sale che compone queste lampade proviene dall'Himalaya, e si tratta di un sale che si è formato naturalmente nel corso di milioni di anni. Grazie a questo, le lampade emettono una luce calda, elegante e soffusa, ideale per il soggiorno o la camera da letto. Le vere lampade di sale, infatti, sono un prodotto al cento per cento naturale e si adattano a qualsiasi tipo di ambiente. Queste, poi, emanano nell'aria ioni negativi, che aiutano a mantenere un'aria di casa salubre.

Quali benefici?

Rendendo più salubre l'ambiente in cui si vive, l'aria che viene respirata nelle diverse stanze risulterà più sana. La lampade di sale, infatti, hanno un effetto ionizzante che purifica l'aria donando una piacevole sensazioni di benessere. Ancora, queste lampade favoriscono la concentrazione e l'attenzione, migliorando la produttività del sistema immunitario. La tonalità di luce emessa, poi, secondo la cromoterapia risulta rilassante, e riesce a stimolare la creatività e la gioia di vivere. Per riassumere le proprietà e i benefici di questo prodotto, ecco un elenco:

riduce l'umidità dell'ambiente;

crea un'atmosfera rilassante;

emana una luce soffusa;

stimola la creatività e la gioia di vivere;

aiuta a purificare l'aria;

carica l'ambiente di energie positive;

favorisce la concentrazione;

dona una sensazione di benessere;

emette nell'aria ioni negativi;

stimola il sistema immunitario;

contribuisce a proteggere dall'inquinamento elettromagnetico.

Prezzo e mercato

Il prezzo per l'acquisto di una lampada di sale rosa può variare di molto in base alle dimensioni e al peso. I prezzi, comunque, vanno dai 10 ai 20 euro per le lampade più piccole, e dai 30 ai 60 euro per quelle più grandi. Queste lampade si possono comprare nei negozi di articoli per la casa, nelle fiere dedicate ai prodotti naturali, nei mercatini in città o anche online.

Se gocciola?

Può capitare che la lampada di sale goccioli o rimanga umida in superficie. Cosa fare? Basterà tenerla accesa per qualche ora in più tutti i giorni, in modo da farla scaldare bene e far evaporare l'acqua in eccesso.

Controindicazioni

Assorbendo l'umidità della stanza, le lampade di sale possono rovinare i mobili su cui sono appoggiate. Proprio per questo, sarebbe meglio non appoggiare le lampade direttamente sul mobile, ma di utilizzare il supporto compreso nell'acquisto della lampada. Queste lampade, poi, non hanno particolari controindicazioni, bisogna solo fare attenzione a non rendere l'aria di casa troppo secca. La temperatura ideale in casa, infatti, dovrebbe stare attorno ai 20-22 gradi con un tasso di umidità intorno al 40-60 per cento.