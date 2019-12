Decorare con i fiori: come si realizza la flower bag

La Flower bag non è altro che una composizione floreale realizzata con i fiori che più ci piacciono molto originale e creativa. Ma come si fa in casa?

Cosa serve

Per realizzare la propria flower bag serve:

della rete Esazinc

muschio fresco

terriccio

piante (a scelta)

sacchetto di nylon

filo di rame da 2mm

pinze e taglierino

un cartoncino da 50x60 cm

Come si realizza

Prima di tutto, con il cartoncino si crea una croce da 15 cm e 7x11 di altezza. Poi, bisogna aprire la rete su un tavolo, e appoggiare la croce in cartoncino sopra. Con le pinze, poi, si taglia la rete lungo la sagoma. Con il filo di rame, invece, bisogna sagomare un rettangolo da 7x15 cm e con due pezzi da 20 cm bisogna creare i manici a U. Poi, si piegano i lembi della rete verso l'interno e si agganciano al rettangolo di rame. Infine, bisogna sigillare i lati della borsa annodando i fili rimasti. Sulla parete interna, poi, va messo del muschio, poi il sacchetto forellato pieno di terriccio e le piante con le radici.