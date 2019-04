Fai da te: i consigli per ritinteggiare casa

Ritinteggiare casa è un lavoro che può sembrare difficile per chi non è del mestiere. Eppure con qualche consiglio appropriato e un po' di olio di gomito è possibile trasformare la propria abitazione come farebbe il miglior pittore in circolazione.

1. Pulire le pareti

Il primo passo è quello di pulire le pareti che si intende ritinteggiare. Con una semplice gomma è possibile rimuovere le macchie accidentali lasciate da matite e mobili, mentre per lo sporco più impegnativo basta un po' di acqua e sapone. Un'ottima strategia da adottare è anche quella di passare sulle pareti una spugna imbevuta di acqua e candeggina, in modo da rimuovere gli aloni provocati dal fumo o da altri agenti.