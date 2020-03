Cosa è e come funziona la friggitrice ad aria

La friggitrice ad aria, a differenza di quelle normali, non utilizza l'olio per friggere gli alimenti, ma sfrutta la speciale camera di cottura, la quale può raggiungere temperature molto elevate. Questa friggitrice funziona in base al fatto che la frittura non diventa tale grazie all'olio, ma grazie alle alte temperature che questo ingrediente riesce a raggiungere.

Come funziona

Nelle friggitrici ad aria, quindi, non è più l'olio a diventare un vettore di calore che consente la cottura dei cibi, ma è la stessa aria a svolgere questa funzione. Una delle tante differenze tra le due friggitrici, poi, è che nella friggitrice ad aria l'alimento è completamente circondato dal calore e, quindi, risulterà più croccante all'esterno e morbido all'interno. L'aria calda, poi, può raggiungere anche i 200 gradi e la friggitrice può consumare tra gli 800 e i 2mila watt. Il consumo elettrico è notevole, ma in termini di ritorno economico e salutistico, conviene.

Prezzi e modelli

In commercio si possono trovare molti modelli con caratteristiche diverse, come la temperatura massima, il timer, la capacità del cestello, i tempi di riscaldamento. La scelta, perciò, è personale, in base all'utilizzo del macchinario. Per quanto riguarda i prezzi, invece, si passa da modelli base acquistabili a 100 euro, fino ai modelli più sofisticati che superano i 200 euro.